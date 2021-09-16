Соответствующее разрешение Государственная строительно-архитектурная инспекция выдала 14 сентября – это последний рабочий день перед ее полной ликвидацией.
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ЖК на территории авиационного университета
15 сентября министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил о начале работы нового органа – Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Как говорится на странице объекта в Единой государственной электронной системе в сфере строительства, его регистрация состоялась накануне – 14 сентября.
Согласно документу, на территории Национального авиационного университета на улице Гузара планируют построить жилые дома с подземным паркингом и спортивный комплекс. В 14 домах нового жилого комплекса построят 1659 квартир общей площадью 107,3 тысячи квадратных метров.
ЖК на территории НАУ в Киеве / Скриншот с ЕГЕССС
Генподрядчиком работ на территории студгородка выступит ООО "Атмосфера инжиниринг системз".
По словам юриста Георгия Могильного, строительство на территории университета является незаконным, поскольку противоречит Генеральному плану. Об этом также написано в выданных в 2014 году Градостроительные условия и ограничения.
С такими темпами, Максим Луцкий (ректор НАУ – 24 канал) быстро выведет Национальный авиационный университет в Топ-10 крупнейших киевских застройщиков. Мало у кого есть в реализации жилые комплексы почти на 10% годового объема рынка Киева ...
– отметил он.
Тогдашний главный архитектор Киева Сергей Целовальник выдал МУО "авансом" с требованием учесть строительство в новом Генплане Киева.
Ликвидация ГАСИ: главное
- Государственная архитектурно-строительная инспекция в ликвидации вела государственную политику в сфере архитектурно-строительного контроля и надзора.
- ГАСИ выдавала разрешения и все согласования на строительство зданий в Украине: это позволяло монополизировать деятельность и даже кое-где превратить в коммерцию.
- В марте 2020 года Владимир Зеленский заверил, что ГАСИ – один из самых коррумпированных органов и его нужно ликвидировать.
- Кабмин 15 сентября утвердил постановление ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Ее полномочия передали Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Всех работников ГАСИ уволили.