Ученики, контактировавшие с больным COVID-19, могут не проходить ПЦР-тест после самоизоляции
Ученики или их родители не должны представлять в школу справку о прохождении ПЦР-теста на наличие коронавируса, если ребенок, который контактировал с больным, хочет вернуться к учебе после самоизоляции.
Об этом говорится в разъяснении МОН, обнародованном на сайте ведомства.
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Так, согласно постановлению правительства и постановлению главного санитарного врача Украины, если случай СОVID-19 подтвердится у одного из учеников, все остальные ученики класса должны пойти на самоизоляцию. Срок карантина лиц, которые имели контакт с больным COVID-19, составляет 14 дней.
После истечения срока самоизоляции учащиеся, контактировавшие с больным, не обязаны проходить лабораторные тестирования, в частности ПЦР-тест.
Соответственно, законодательство Украины не определяет обязанность учеников или их родителей подавать в школы любые документальные подтверждения (справки, заключения и т. п) относительно состояния здоровья учащихся для продолжения ими обучения после самоизоляции.
Как ученикам вернуться в школу после самоизоляции / Инфографика 24 канала
К слову, в ВОЗ уже давно рекомендовали, что если в течение 14 дней у ребенка, контактировавшего с больным коронавирусом, нет симптомов, то ПЦР-тест делать не обязательно. Однако в Украине некоторые школы до сих пор требуют справку о прохождении лабораторных тестирований.
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