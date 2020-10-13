После завершения каникул, которые МОН рекомендует начать с 15 октября, а завершить – 30 октября, школы могут перейти на онлайн-обучение.

Об этом говорится в решении Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресслужба правительства.

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Так, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 12 октября рассмотрели вопрос об особенностях работы школ.

В результате, Комиссия приняла решение рекомендовать школам установить каникулы с 15 по 30 октября 2020 года, а после этого начать обучение с дистанционной и смешанной формы с учетом эпидемиологической ситуации.

Зато главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что уже после 30 октября они будут смотреть, что делать со школьным образованием.

Кроме того, колледжам и университетам подобное рекомендовали перейти на онлайн-обучение с 15 октября по 15 ноября 2020 года с рекомендованным выездом студентов из общежитий. Но это делать необязательно.

К слову, Министерство образования и науки рекомендует украинским школам внести изменения в структуру учебного года и провести осенние каникулы с 15 по 30 октября 2020 года включительно. Больше об этом – читайте здесь.