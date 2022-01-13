Начальница управления по гуманитарным вопросам Оксана Бегун говорит, что такое решение приняли руководители всех девяти школ общины.

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По ее словам, директора школ вынуждены идти на такие меры безопасности, ведь эта трагедия насторожила жителей общины и педагогов.

Поэтому 12 января все руководители учебных заведений Владимир-Волынской общины решили издать приказ о запрете покидать школу во время уроков или перерывов.

Сколько продлится запрет, начальница управления по гуманитарным вопросам не уточнила. Говорит, что такой запрет в связи с карантином действовал и раньше, но сейчас руководители школ решили усилить меры безопасности.

Школьник погиб во время перерыва

Погибший школьник учился в школе №1 города Владимира. Известно, что семиклассник вместе еще с тремя детьми ушел из учебного заведения во время большого перерыва, который длится 25 минут.

Это дети, понимаете. Они просто встали и ушли. В школе всегда работник стоит на дверях и не выпускает детей, но они вышли. Случилось так, как случилось,

– рассказала Оксана Бегун.

После гибели мальчика, его одноклассники вернулись на урок, но взрослым ничего не сказали. А уже 12 января из реки Луга вблизи села Заречье спасатели извлекли тело 13-летнего мальчика.

К слову, в школе под Киевом подрались двое подростков, которые были лучшими друзьями. Их забрала скорая, у одного из учеников подозрение на перелом носа и ушиб головы. Детали инцидента – читайте в статье.