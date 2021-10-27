Мама пострадавшей девочки Оксана Деминтиенко рассказала, что к ней позвонила воспитательница и сказала, что ребенка трясет, у нее посинели губы, и она ничего не ела.

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"Руки-ноги холодные. Мы сразу поехали к врачу – оказалось, что переохлаждение. В садик запретили ходить, выпасали лекарства", – говорит мама.

Какое состояние девочки? Сейчас ребенок все еще чувствует себя плохо. У нее температура, она часто ходит в туалет.

И мать, и врач говорят, что двухлетняя девочка пострадала из-за переохлаждения. Ведь в детском саду, который посещает дошкольница, до сих пор не дали отопление. В комнатах столбик термометра не поднимается выше +15 градусов.

Оксана Деминтиенко добавляет, чтобы как-то помочь ситуации, принесла из дома обогреватель. Но включать его запретила заведующая детского сада.

Что говорят в управлении образования

Начальница городского управления образования Лариса Костенко сказала, что в управлении образования извинились перед мамой воспитанницы детсада.

Что касается вчерашней ситуации в детском саду №27. Как только это произошло, нас проинформировали, что произошло. Действительно, в некоторых помещениях температура была 15 – 17 градусов, это при том, что мы включаем обогреватели,

– говорит она.

По ее словам, маме принесли извинения. "Мы обращаемся к родителям – если у детей есть противопоказания, что они не могут находиться при такой температуре, то надо учесть это", – добавила Костенко.

Обратите внимание! Симптомы переохлаждения – посинение губ и конечностей (рук и ног), покалывание в пальцах, также может быть ощущение боли в конечностях.

К слову, многодетная мать из Днепра пожаловалась на то, что ей угрожают в детском саду №348. Ей якобы утверждали, что обратятся к социальным службам, если не будет забирать ребенка вовремя. Детали инцидента – читайте по ссылке.