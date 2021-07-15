Посчитайте, сколько вы тратите на хлеб и молоко: при чем здесь финансовая грамотность

В мире финансов находится каждый из нас, причем ежедневно. Финансовая грамотность становится обязательным навыком, когда говорится о благосостоянии и достойном качестве жизни.

Особенно важным это понятие является среди поколения молодых людей. Большинство из них сегодня не имеют даже базовых знаний по управлению собственными финансами.

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Анализировать личные доходы и расходы, накапливать средства и инвестировать деньги в прибыльные инструменты – то, чему сегодня нужно научиться каждому.

Исследование Career Builder 2021 года показывает, что около 78% взрослых живут от зарплаты до зарплаты, трое из пяти не составляют личный бюджет, а две из пяти семей не имеют никаких сбережений на случай непредвиденных ситуаций.

В США среди штатов, имеющих обязательный экзамен по финансовой грамотности в школах,могут дать определение понятию "инфляции" или рассчитать простой процент.

Эксперты настаивают, что не нужно тратить кучу денег на специальное финансовое образование, хватит обычного внимания к собственному бюджету – сколько вы тратите на молоко еженедельно? Какая сумма ежемесячно уходит на покупку хлеба?

Зная, откуда поступают и куда расходуются ваши деньги, вы сможете лучше понять собственные финансы. Впоследствии, с развитием уровня финансовой грамоты, появится возможность экономить деньги, откладывать от 10% до 20% доходов на так называемые "финансовые подушки безопасности", предусмотренные для безболезненного решения внезапных проблемных жизненных ситуаций.