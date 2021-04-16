По мнению Портнова, учебники искажают данные о событиях 2013 – 2014 годов. Дескать, информацию там подают однобоко и убийства людей правоохранителями якобы не доказали в суде.

Об этом деле Суд обязал МОН пересмотреть учебники по истории относительно Евромайдана по иску Портнова: детали

Что решил суд

Решение принял Окружной административный суд Киева еще 21 января. А 15 апреля его оставил в действии также Шестой апелляционный суд, где пытались обжаловать постановление.

Обратите внимание! Шестой апелляционный административный суд рассматривает дела в нескольких регионах: Киевской, Черкасской, Черниговской областях, а также в городе Киев.

Минобразования должно объявить новый тендер. Затем проведут новый конкурсный отбор учебников истории для 11 классов и "введения в историю" для 5 классов.

Кроме этого, министерство должно обеспечить переосвидетельствование других учебников, пособий и учебных программ.

Во внимание должны приниматься те материалы, где речь идет о событиях 2013 – 2014 годов, в частности о событиях Евромайдана. В анализе определят, насколько "правдива и объективна там информация".

К теме В решении суда по иску Портнова речь идет о дополнительной экспертизе 7 учебников истории, – МОН

О каких школьных учебниках говорится

История: Украина и мир (интегрированный курс, уровень стандарта): учебник для 11 класса (авторы – Марьян Мудрый и Елена Аркуша, Издательство "Генеза", 2019).

История Украины. Уровень стандарта: учебник для 11 класса учреждений общего среднего образования (авторы – А.Н. Хлебовская, О.В. Намук, М.Е. Крыжановская, И.Б. Гирич, И.О. Бурнейко. Издательство "Астон", 2019).

История Украины (профильный уровень): учебник для 11 класса учреждений общего среднего образования (автор – А.А. Мартынюк. Издательство "Ранок", 2019).

История Украины (уровень стандарта): учебник для 11 класса учреждений общего среднего образования (автор – А.А. Мартынюк. Издательство "Ранок", 2019).

История Украины (профильный уровень): учебник для 11 класса учреждений общего среднего образования (авторы – B.C. Власов, C.B. Кульчицкий. Издательство "Літера ЛТД", 2019).

История Украины (уровень стандарта): учебник для 11 класса заведений общего среднего образования (не указаны автор и издательство).

История Украины (уровень стандарта): учебник для 11 класса учреждений общего среднего образования (авторы – Н.Н. Сорочинская, А.В. Гисем. Издательство "Навчальна книга").

Введение в историю: учебник для 5 класса учреждений общего среднего образования (авторы – И.Я. Щупак, И.А. Пискарева, Е.В. Бурлака. Издательство "Оріон", 2018).

Как все начиналось

Сначала Андрей Портнов с требованием пересмотреть учебники просто обращался в Минобразования. Однако в МОН отклонили его просьбу, поскольку считают, что описание событий Майдана в учебниках – вполне правдивое.

Тогда юрист Януковича обратился с этим в суд. Там он одержал очередную победу в своей скандальной профессиональной деятельности.