Известны пороговые баллы ВНО по математике и еще 6 предметам, с которыми можно поступить в вуз

Экспертная комиссия определила пороговые баллы "сдал/не сдал" для ВНО-2021 из семи предметов. В частности, для тестов по математике, физике, английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

Добавим, что заседание экспертной комиссии по установлению порога для тестов по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии состоится 24 июня.

К теме В 2021 году была одна проверка письменных работ ВНО, поэтому баллы могут быть не объективными, – эксперт

Порог "сдал/не сдал" по некоторым предметам ВНО-2021

В этом году комиссия уже установила следующие минимальные баллы для таких предметов ВНО:

Математика – 10 баллов;

Физика – 12 баллов;

Химия – 14 баллов;

Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский) – 18 баллов.

Уже в пятницу, 18 июня, на информационных страницах участников ВНО будут размещены результаты тестов по иностранным языкам и физике, а по математике – 19 июня, по шкалам 100 – 200 баллов и 12-балльной (как оценку за ГИА).

Сколько участников не сдали ВНО-2021

От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании из названых предметов, порог не преодолели:

по английскому языку – 10,68%,

по химии – почти 10%,

по испанскому языку – 15,79%,

по немецкому языку – 11,49%,

по французскому языку – 8,94%,

по математике – 31,11%,

по физике – 8,33%.

Что такое порог "сдал/не сдал" Это минимальное количество тестовых баллов, которые должен набрать участник ВНО за тестирование, чтобы получить оценку по шкале 100 – 200 баллов, чтобы принять участие в конкурсном отборе в вуз.

К слову, 15 июня украинские выпускники сдали последнее ВНО – по географии, и теперь все позади и их уже вскоре ждет вступительная кампания-2021.

Каким было ВНО-2021:

На входе все проходили температурный скрининг, а в помещении – все время были в масках, также периодически проветривались и дезинфицировались аудитории до и после тестирования.

Нововведением этого года стала возможность сдавать ВНО по украинскому языку и литературе и отдельно только по украинскому языку. Также в этом году было два теста по математике – базовый и углубленный.

Кроме того, Верховная Рада отменила обязательную государственную итоговую аттестацию для учащихся 4, 9 и 11 классов.

Все детали о ВНО, сколько участников не допустили и ответы на все тесты – читайте в статье.