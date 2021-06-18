Добавим, что заседание экспертной комиссии по установлению порога для тестов по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии состоится 24 июня.
К теме В 2021 году была одна проверка письменных работ ВНО, поэтому баллы могут быть не объективными, – эксперт
Порог "сдал/не сдал" по некоторым предметам ВНО-2021
В этом году комиссия уже установила следующие минимальные баллы для таких предметов ВНО:
- Математика – 10 баллов;
- Физика – 12 баллов;
- Химия – 14 баллов;
- Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский) – 18 баллов.
Уже в пятницу, 18 июня, на информационных страницах участников ВНО будут размещены результаты тестов по иностранным языкам и физике, а по математике – 19 июня, по шкалам 100 – 200 баллов и 12-балльной (как оценку за ГИА).
Сколько участников не сдали ВНО-2021
От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании из названых предметов, порог не преодолели:
- по английскому языку – 10,68%,
- по химии – почти 10%,
- по испанскому языку – 15,79%,
- по немецкому языку – 11,49%,
- по французскому языку – 8,94%,
- по математике – 31,11%,
- по физике – 8,33%.
Что такое порог "сдал/не сдал"Это минимальное количество тестовых баллов, которые должен набрать участник ВНО за тестирование, чтобы получить оценку по шкале 100 – 200 баллов, чтобы принять участие в конкурсном отборе в вуз.
К слову, 15 июня украинские выпускники сдали последнее ВНО – по географии, и теперь все позади и их уже вскоре ждет вступительная кампания-2021.
Каким было ВНО-2021:
- На входе все проходили температурный скрининг, а в помещении – все время были в масках, также периодически проветривались и дезинфицировались аудитории до и после тестирования.
- Нововведением этого года стала возможность сдавать ВНО по украинскому языку и литературе и отдельно только по украинскому языку. Также в этом году было два теста по математике – базовый и углубленный.
- Кроме того, Верховная Рада отменила обязательную государственную итоговую аттестацию для учащихся 4, 9 и 11 классов.
Все детали о ВНО, сколько участников не допустили и ответы на все тесты – читайте в статье.