ВНО по географии, истории и биологии: установили пороговые баллы для поступления в вуз

Экспертная комиссия установила пороговые баллы еще по 3 предметам на ВНО. Если выпускник не преодолел порог, то не сможет поступить в вуз.

Минимальные баллы для сдачи тестирования установили 24 июня. Наибольшим оказался порог по истории Украины.

К теме Комиссия установила пороговый балл ВНО по украинскому языку и литературе

История Украины

Порог – 27 тестовых баллов.

К сожалению, 35 899 выпускников не смогли преодолеть порог и провалили экзамен. Такое количество составляет 18% от общего числа участников ВНО.

География

Порог – 24 тестовых балла.

6 082 участника, то есть 5,38%, не набрали минимальное количество баллов.

Биология

Порог – 22 тестовых балла.

Их не смогли набрать 1909 выпускников. Соответственно 2,34% участников ВНО провалили тестирование.

Пороговые баллы по другим предметам

Украинский язык и литетатура – 27 баллов,

украинский язык – 17

математика – 10,

физика – 12,

химия – 14,

иностранный язык – 18.

Самым тяжелым для украинских абитуриентов оказалось ВНО по математике. Его провалило более 31% участников. В то же время лучше всего выпускники написали тестирование по биологии.