ВНО по географии, истории и биологии: установили пороговые баллы для поступления в вуз

Экспертная комиссия установила пороговые баллы еще по 3 предметам на ВНО. Если выпускник не преодолел порог, то не сможет поступить в вуз.
Минимальные баллы для сдачи тестирования установили 24 июня. Наибольшим оказался порог по истории Украины.
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История Украины
- Порог – 27 тестовых баллов.
К сожалению, 35 899 выпускников не смогли преодолеть порог и провалили экзамен. Такое количество составляет 18% от общего числа участников ВНО.
География
- Порог – 24 тестовых балла.
6 082 участника, то есть 5,38%, не набрали минимальное количество баллов.
Биология
- Порог – 22 тестовых балла.
Их не смогли набрать 1909 выпускников. Соответственно 2,34% участников ВНО провалили тестирование.
Пороговые баллы по другим предметам
- Украинский язык и литетатура – 27 баллов,
- украинский язык – 17
- математика – 10,
- физика – 12,
- химия – 14,
- иностранный язык – 18.