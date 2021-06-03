ВНО по химии не составили 10% участников в 2021 году: какой пороговый балл

Из почти тысячи участников ВНО-2021 по химии не преодолели пороговый балл более 10% из них, а это около 100 человек. Порог "сдал / не сдал" теста ВНО по химии – 14 баллов.

В УЦОКО заверили, что экспертная комиссия определила порог "сдал / не сдал". Специалисты после обсуждения приняли решение установить 14 баллов за тест по химии.

К теме Поступающие должны самостоятельно рассчитать свой балл аттестата: как это сделать

Если участники набрали меньше баллов, это означает, что они не сдали ВНО по этому предмету и не могут поступить с этими результатами в вуз.

От общего количества лиц, которые принимали участие в тестировании по химии (9 885 участников), порог "сдал / не сдал" не преодолели 10,8%,

– говорят в УЦОКО.

Бланки ответов по химии будут размещены на информационных страницах участников 4 июня.

Отметим, к ВНО по химии не допустили 6 участников из-за опоздания или отсутствия документа, удостоверяющего личность.

Заседание экспертной комиссии по установлению порога "сдал / не сдал" по другим предметам состоится:

по иностранным языкам, математике, физике – 17 июня;

по украинскому языку и литературе, украинскому языку, истории Украины, биологии – 24 июня;

по географии – 25 июня.

Что такое пороговый балл "сдал / не сдал" Это минимальное количество тестовых баллов ВНО по определенному предмету, получение которых дает абитуриенту право для участия в конкурсном отборе в вузы.



Пороговый балл "сдал / не сдал" устанавливают ежегодно для каждого теста ВНО. Это делают после проверки правильности выполнения заданий всеми участниками тестирования.

К слову, основная сессия ВНО-2021 началась 21 мая тестированием по химии. Ответы к этому тесту можно найти по ссылке.

24 мая состоялось ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам, 25 мая – тестирование по английскому языку, 28 мая – по математике, 1 июня – по украинскому языку и украинскому языку и литературе.