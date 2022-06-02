Пора принимать решения, – Верещук обратилась к родителям и педагогам на оккупированных территориях

Несмотря на войну, менее чем за 3 месяца в Украине начнется новый учебный год. На распутье в этой ситуации окажутся украинские ученики, студенты и их родители, а также педагоги, которые находятся на временно оккупированных Россией территориях.

К ним обратилась министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Чиновница призвала украинских родителей и педагогов принять правильное решение и несмотря на сложности пытаться переехать на подконтрольные Украине территории.

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Обращение Верещук к родителям и педагогам

Ирина Верещук отметила, что менее чем за три месяца многим родителям и педагогам придется принимать решения. Министр подчеркнула, что на временно оккупированных территориях, до их воссоединения с Украиной, не будет нормальной жизни.

По словам чиновницы, кроме ряда юридических проблем, существует еще одна – Украина будет воевать за свои земли и временно оккупированные территории могут стать зоной боевых действий. "Здесь мы должны быть честными друг с другом", – добавила Верещук.

Сейчас опускается железный занавес между цивилизацией и дикостью. Многие жители на временно оккупированных территориях сейчас решают для себя: с какой стороны забора они хотят оказаться,

– заявила министр.

Чиновница подчеркнула, что то, куда в сентябре пойдут учиться дети, может буквально определить судьбы – как родителей, так и их детей.

Призывы чиновницы к работникам образования и родителям

Верещук отметила, что неправильное решение педагогов, особенно молодых, сейчас может навсегда разрушить их профессиональную жизнь. Учитывая это, министр обратилась к работникам образования учебных заведений всех уровней на временно оккупированных территориях:

Не работайте на оккупантов. Просто переедьте на подконтрольную правительству Украины территорию. Работа здесь вам найдется. Если будете работать на оккупантов, юридической ответственности, возможно, вы избежите. Но ваша карьера педагога на этом будет завершена,

– пояснила Верещук.

К слову, чиновница также призвала родителей не отдавать своих детей на обучение в оккупантские учебные заведения и переезжать на подконтрольные Украине территории.

"Знаю, что трудно. Понимаю, без своего жилья, без работы, без друзей – очень трудно. Но будущее здесь, с нами, а не там, с ними. Немножко терпения, и все наладится. Переживем и это. Дети потом будут благодарны", – подытожила Ирина Верещук.

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