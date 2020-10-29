ЕС предупредил министра образования Сергея Шкарлета из-за попыток разрушить реформы в Министерстве образования. Это свидетельствует о том, что начинают сбываться вещи, о которых говорилось, как только появилась его кандидатура. В частности, относительно четких связей Шкарлета с командой бывшего министра образования Дмитрия Табачника.

В МОН на очень много должностей советников или руководителей организаций, подчиненных ведомству, назначают людей из когорты экс-мнистра-регионала. Такое мнение в эфире 24 канала выразила нардеп от партии "Голос" Инна Совсун.

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По ее словам, речь идет о полном захвате власти предыдущей командой, которая очень далека от тех реформ, которые внедрялись в Украине с 2014 года.

Неудачные попытки реформ Шкарлета в МОН, были призваны завершить начатое – возвращение команды Табачника в Министерство образования и науки,

– подчеркнула депутат.

Она отметила, что нардепы не назначали Шкарлета, поэтому они его не могут уволить. Кандидатура временного главы МОН назначена формально решением правительства.

"По факту, это произошло, потому что так захотел президент. Неоднократно говорилось, что это было личное решение Владимира Зеленского", – прокомментировала Инна Совсун.

И добавила, что юридически это ответственность премьера, который назначил Шкарлета исполнять обязанности министра. Политически – ответственность президента.

Из-за чего Шкарлет получил предупреждение от ЕС