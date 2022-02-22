Популярна математика: сколько участников зарегистрировалось на ВНО и какие предметы выбирали

Для участия во внешнем независимом оценивании и государственной итоговой аттестации зарегистрировались более 147 тысяч человек. Всего участники выбрали более 604 тысяч тестирований.

Напомним, что регистрация на ВНО продлится до 9 марта, поэтому стоит успеть подать документы.

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Какие предметы выбирают

Самым популярным предметом у выпускников сейчас является математика, этот учебный предмет выбрали 121 615 человек, Далее история Украины – 110 264 человека, а украинский язык и литература – только на третьем месте. Традиционно популярными также являются география, английский язык и биология.

Какие предметы больше всего выбирают выпускники:

Математика – 121 615 человек.

История Украины – 110 264 человек.

Украинский язык и литература – 99 680 человек.

Украинский язык – 46 072 человек.

Математика – (задачи уровня стандарта) - 23 181 человек.

География – 74 204 человек.

Английский язык – 62 320 человек.

Биология – почти 50 тысяч человек.

Физика – 10 333 человек.

Химия – 6 488 человек.

Немецкий язык – 805 человек.

Французский язык – 211 человек.

Испанский язык – 71 человек.

Отметим, что лица, приславшие регистрационные документы, должны получить подтверждение факта регистрации для участия в ВНО – сертификат. Его выпускники получат в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением.

Если вы уже имеете сертификат ВНО, однако заметили ошибку в некоторых персональных данных, вы можете внести необходимые изменения до 9 марта 2022 года, воспользовавшись специальным сервисом "Внести изменения".

В УЦОКО советуют не медлить с регистрацией на ВНО-2022 и присылать необходимые документы. Отметим, что основная сессия ВНО будет проходить с 23 мая по 17 июня.

Детали по ВНО-2022

К слову, МОН опубликовало перечень предметов, по которым стоит пройти ВНО, чтобы поступить в университет. Первым предметом, необходимым для каждой специальности, является украинский язык (или украинский язык и литература)

Полную информацию о том, какие предметы нужны для каждой специльности – читайте в Приложении 4 по ссылке.

Основная сессия внешнего независимого оценивания 2022 года будет проходить с 23 мая по 17 июня.

Тестирование состоится по такому графику:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика (задачи уровня стандарта) - 3 июня;

испанский, немецкий, французский языки – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Каждый зарегистрированный участник имеет право пройти тесты максимум из пяти учебных предметов за счет средств государственного бюджета. Дополнительные предметы можно сдать за собственные средства.

Изменения в тестах ВНО-2022: