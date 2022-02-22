Напомним, что регистрация на ВНО продлится до 9 марта, поэтому стоит успеть подать документы.
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Какие предметы выбирают
Самым популярным предметом у выпускников сейчас является математика, этот учебный предмет выбрали 121 615 человек, Далее история Украины – 110 264 человека, а украинский язык и литература – только на третьем месте. Традиционно популярными также являются география, английский язык и биология.
Какие предметы больше всего выбирают выпускники:
- Математика – 121 615 человек.
- История Украины – 110 264 человек.
- Украинский язык и литература – 99 680 человек.
- Украинский язык – 46 072 человек.
- Математика – (задачи уровня стандарта) - 23 181 человек.
- География – 74 204 человек.
- Английский язык – 62 320 человек.
- Биология – почти 50 тысяч человек.
- Физика – 10 333 человек.
- Химия – 6 488 человек.
- Немецкий язык – 805 человек.
- Французский язык – 211 человек.
- Испанский язык – 71 человек.
Отметим, что лица, приславшие регистрационные документы, должны получить подтверждение факта регистрации для участия в ВНО – сертификат. Его выпускники получат в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением.
Если вы уже имеете сертификат ВНО, однако заметили ошибку в некоторых персональных данных, вы можете внести необходимые изменения до 9 марта 2022 года, воспользовавшись специальным сервисом "Внести изменения".
В УЦОКО советуют не медлить с регистрацией на ВНО-2022 и присылать необходимые документы. Отметим, что основная сессия ВНО будет проходить с 23 мая по 17 июня.
Детали по ВНО-2022
К слову, МОН опубликовало перечень предметов, по которым стоит пройти ВНО, чтобы поступить в университет. Первым предметом, необходимым для каждой специальности, является украинский язык (или украинский язык и литература)
Полную информацию о том, какие предметы нужны для каждой специльности – читайте в Приложении 4 по ссылке.
Основная сессия внешнего независимого оценивания 2022 года будет проходить с 23 мая по 17 июня.
Тестирование состоится по такому графику:
- физика – 23 мая;
- химия – 26 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;
- математика, математика (задачи уровня стандарта) - 3 июня;
- испанский, немецкий, французский языки – 6 июня;
- английский язык – 7 июня;
- история Украины – 10 июня;
- география – 14 июня;
- биология – 17 июня.
Каждый зарегистрированный участник имеет право пройти тесты максимум из пяти учебных предметов за счет средств государственного бюджета. Дополнительные предметы можно сдать за собственные средства.
Изменения в тестах ВНО-2022:
- Изменения в ВНО по математике уровня "стандарт" – раньше нужно было работать с 2 открытыми бланками ответов, но в этом году в УЦОКО отказались от открытых задач, оставили только 1 такой блок.
- Тест профильного уровня ВНО по математике отныне содержит 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над данным тестом сократили с 210 до 180 минут.
- Определенные изменения претерпела и структура теста по химии, который в 2022 будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы будет отведено 150 минут вместо 180.