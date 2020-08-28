Министерство образования и науки разработало проект Плана мероприятий для популяризации естественных наук и математики. Он включает в себя 9 пукнтов.

Документ уже вынесен для общественного обсуждения, которое продлится до 9 сентября 2020 года, передает портал "Освіта".

Интересно 5 шагов к дистанционному обучению: как эффективно перейти на онлайн-формат

В течение 2022 – 2025 годов государство планирует обеспечить финансирование оснащения учебных кабинетов и лабораторий, а также оценить образовательный процесс в учреждениях внешкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования.

МОН вместе с Минфином и Минэкономразвития до 2022 года должны подготовить предложения по обеспечению выплаты академической стипендии 60% студентов естественнонаучных и математических специальностей, которые успешно сдают сессию, и увеличить ее размер на 75%.

Также планируются ежегодные выплаты в совокупном размере не менее 20 прожиточных минимумов при трудоустройстве выпускников высших учебных заведений естественно-математических специальностей, которые учились по госзаказу, при условии отработки 3-х лет в школах, колледжах или училищах.

Популяризации естественных наук и математики в Украине должно способствовать и создание ютуб-канала учебного назначения для учащихся.

В течение 2021 – 2023 годов состоится внедрение в обучение электронных учебников по естественным наукам и математике для студентов младших курсов университетов на педагогических, естественных и технических специальностях.

В 2022 году будет выделено финансирование для создания заочно-дистанционной школы по изучению естественных наук и математики.