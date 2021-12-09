Ребенку оказали медицинскую помощь, а следователи по факту инцидента начали досудебное расследование.

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Детали инцидента

О происшествии правоохранителям рассказала местная жительница, чей сын пострадал от стрельбы.

Обоих подростков, а также свидетелей, опросили инспекторы ювенальной полиции и следователи.

Правоохранители установили, что 3 декабря около 11:40 из окна второго этажа одной из городских гимназий в городе Мелитополь 14-летний парень несколько раз выстрелил из пневматического пистолета,

– сообщили в полиции.

Одна пуля попала в правую часть нижней губы одноклассника. После того, как парню оказали медицинскую помощь в гимназии, в дальнейшем родители подростка в больницу не обращались.

Как подросток объяснил свой поступок

Ученик, который устроил стрельбу в гимназии, назвал свой поступок хулиганством, добавив, что стрелял по "приколу". С несовершеннолетним "стрелком" провели профилактическую беседу.

Пневматический пистолет, который не принадлежит ни ему, ни его родным, полицейские изъяли. Пока досудебное расследование продолжается. Ответственность по данной статье наступает с 14 лет и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

К слову, на днях следователи СБУ выяснили, что двое студентов колледжа в Черкасской области готовились к массовому расстрелу одногруппников. Вероятно, одного из парней травили одногруппники, и он решил отомстить.

Следователи открыли уголовное дело относительно террористического акта. Устанавливают обстоятельства и ищут причастных лиц. Добавим, что из-за этого инцидента трое педагогов колледжа получили выговоры, а один уволен.

Текст публикации полиции:

Следователем Мелитопольского районного управления полиции начато досудебное расследование по факту стрельбы в одном из местных учебных заведений.

4 декабря в Мелитопольское районное управление полиции обратилась местная жительница 1983 года рождения, которая сообщила, что в гимназии одноклассник стрелял из пистолета и попал в ее несовершеннолетнего сына.

Инспекторы ювенальной полиции и следователи Мелитопольского районного управления полиции по данному факту провели проверку, опросили обоих подростков в присутствии их родителей и педагогов. Также были установлены и опрошены свидетели данного происшествия.

Полицейские установили, что 3 декабря около 11:40 из окна второго этажа одной из городских гимназий в городе Мелитополь мальчик 2007 года рождения произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета. Одна из пуль попала в нижнюю правую часть губы несовершеннолетнего парня, который учится в этой гимназии и в тот момент находился на улице возле здания учебного заведения.

Пострадавшему в гимназии была оказана медицинская помощь, в дальнейшем родители подростка за медицинской помощью в лечебные учреждения не обращались.

Ученик, совершивший стрельбу в гимназии, объяснил следователю свой поступок хулиганством, добавив, что стрелял по "приколу"! Пневматический пистолет, который не принадлежит ни ему, ни его родным, полицейские изъяли. С подростком ювенальные полицейские провели профилактическую беседу.

По данному факту материалы внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. Ответственность по данной статье уголовного кодекса Украины наступает с 14 лет. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.