Как поощряют и наказывают учеников в канадской школе: факты от украинки, живущей за границей

В каждой стране несколько отличаются методы обучения и воспитания, даже в поощрении учеников. Так, в школах Канады дети сами составляют правила и доказывают их важность, поэтому понимают поощрение и наказание.

Украинка Александра Журавлева, которая работает преподавателем в Канаде, рассказала об обучении в местных школах, в частности, как поощряют и наказывают учеников.

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Поощрение учащихся в школе

"Детские идеи бывают очень разные: интересные, смешные, дорогие и тому подобное. Однако ни одну, даже самую странную идею, учитель не отвергает. Ученики обсуждают все и доказывают, почему эта идея хороша, а эта – невозможна", – рассказывает Журавлева.

То есть дети сами ищут причины, почему не могут поехать в Диснейленд или вместе идти в кафе на мороженое. Но употребляют: неподходящая, не очень хорошая идея, но плохая – нет.

Так, одна учительница признается, что она предлагает детям свои варианты поощрений. Кроме того, раз в месяц организует для учеников особые дни в пятницу: день пижам, суперменов и принцесс, любимых игрушек и тому подобное.

Но эти особые дни надо заработать. И это можно сделать с помощью Pompom jar – банки с помпонами. Ведь за надлежащее поведение и обучение ученики получают помпоны,

– добавляет украинка.

И когда приходит последняя пятница в месяце, дети в костюмах или пижамах с любимыми игрушками хвастаются друг перед другом. Но уроки проходят по расписанию, хоть немного громче, потому что ученики увлечены и возбуждены.

“А на последнем уроке они смотрят мультик и учительница угощает заработанными конфетами”, – подчеркнула Журавлева.

А еще каждый ученик может быть "особым помощником" весь день – первым выбирать, отвечать, стоять в шеренге, выходить из класса. Для этого дети каждое утро читают с доски коротенькое сообщение от учителя, где и узнают, кто сегодня особый помощник.



Ученик работает с учителем вместе / Фото school5.if.ua

Также, в Канаде есть учителя, которые пользуются специальными купонами для поощрения. Они распечатывают большую таблицу с именами детей и пустыми клеточками напротив каждого ученика.

Так, за хорошее поведение и успехи в учебе ученик получает звездочку, наклейку или магнитик в свою клеточку. И если до конца недели все ячейки заполнены, ученик имеет право выбрать одноразовый купон, который дает право:

сидеть весь день в учительском кресле;

есть ланч с учителем;

принести любимую игрушку в класс;

взять книгу из классной библиотеки;

быть лидером, первым или капитаном и тому подобное.

Устная похвала и "спасибо" – это тоже обязательно. Учителя делают это за вопрос или малейшую мелочь.

Наказание учеников

По словам Журавлевой, в школах Канады вообще не употребляют слова "наказание" из-за его слишком негативного и узкого значения. Там говорят о "последствиях", когда говорят о нарушении правил.

Если ученик не соблюдает правила, то здесь все решают дети. И часто их предложения гораздо строже, чем учительские.

Какие же последствия? Если нарушение незначительное, то ученик получает сначала устное предупреждение.

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А если нарушение повторяется, то:

Родителям на электронную почту придет сообщение о поведении,

"Потеря привилегий”

Учитель может забрать помпоны из банки, звездочку из таблицы, или ученик больше не будет "особым помощником", не смотрит мультик и тому подобное.

Time out

Ученика выведут из игры или парной работы. Он должен будет сесть за другую парту и подумать над своим поведением.

Видела, как Шона практиковала следующее: "Ты устал, положи голову на парту, полежи, сосчитай до 100. Подумай, что от тебя ожидается в этом задании. Разберешься со своими мыслями – присоединишься к нам", – рассказала украинка.

"Потерянное время"

В каждом классе есть ученики, которые не слушают или постоянно говорят, поэтому учителю приходится тратить дополнительное время на замечания.

Поэтому, за потраченное время надо отработать на перерыве 3 – 5 мин, иногда и весь перерыв. Поэтому, если все ученики собрались и пошли на перемене на двор, то один ребенок может еще 5 минут писать слова.



Ученик выполняет задание после урока / Фото lightfieldstudios.net

Оvercorrection ("переисправление")

Если ученик нарочно повредил что-то в классе, например, порисовал парту, подрал книжку, выбросил мусор на пол, то ему надо все исправить и сделать еще больше.

В частности, вымыть пятна со всех парт, подклеить рваную книжку и еще 10 учебников, замести свой мусор и весь класс, и тому подобное.

Беседа в офисе

За серьезные нарушения учеников отправляют в офис на беседу с завучем или директором.

К слову, часто ученики могут в школе подсмотреть в работу одноклассника, списать или даже выдать чужую работу за свою. Как проблему со списыванием решают в школах разных стран мира – читайте в статье.