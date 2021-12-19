Ниже читайте несколько советов он экспертов, благодаря которым ваш ребенок точно полюбит читать книги.
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8 советов, как поощрить ребенка читать
Создайте специальное пространство
Для этого возьмите несколько подушек и хорошую настольную лампу. Тогда пространство станет комфортным для чтения. И убедитесь, что это тихое место, где вы можете расслабиться и сосредоточиться на своей книге.
Также можно сделать ребенку любимый чай или какао и какие-то сладости, чтобы поднять его настроение.
Читайте смешные книги
Все дети любят смеяться и веселиться. Поэтому специалисты советуют для начала выбрать смешные книжки и поощрять ими детей к чтению.
Читайте что угодно
Эксперты говорят, что для того, чтобы поощрить ребенка читать, нужно просто научить его делать это везде. К примеру, читайте меню, дорожные знаки и инструкции.
К тому же вещи для чтения есть повсюду, и дети начнут видеть, насколько полезно уметь читать в разных жизненных обстоятельствах.
Говорите о прочитанном
Также важно поговорить с детьми о книге, которую они прочитали. Спросить, кто их любимый персонаж или же что их поразило больше всего.
Здесь важно показать, что вы заинтересованы в прочитанном. Впоследствии это смотивирует их продолжать читать.
Папа читает книгу с дочкой / Фото Pexels
Следите за тем, чем они интересуются
Если ваш ребенок любит футбол, то ему понравится книга о футболе. Детям интересно читать на те темы, которые их уже интересуют и к которым они проявляют интерес. Тогда они будут читать с удовольствием.
Читайте регулярно
Установите распорядок дня, и добавьте пункт “чтение”, например, перед сном. Сначала вы можете сделать это вместе. Так, ученые доказали, что чтение детям вслух способствует укреплению связи между родителями и ребенком, а также расслабляет малышей перед сном.
Читайте для удовольствия
Чтобы развить привычку читать, это должно приносить удовольствие. Не спрашивайте ребенка о грамматике или значении слов. Пусть они наслаждаются чтением ради самого себя.
Вы можете помочь, сделав подходящий материал для чтения легкодоступным и убедитесь, что это не слишком сложная книга для них.
Разнообразьте книги
Разнообразие материала важно, когда речь идет о чтении. Есть много разных книг, а именно книги шуток, книжки с картинками, комиксы, книги по истории, научные книги и даже аудиокниги.
Здесь важно, чтобы ребенок не задерживался на какой-то одной теме, а постоянно узнавал что-то новое.
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