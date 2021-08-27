Как понять, готов ли ребенок к школе и как подготовить его к обучению

Большинство детей до шести лет знает цифры, буквы, пытаются читать и даже рассказывают стишки. Однако это не всегда означает, что дети психологически готовы к школе. Как это проверить – читайте в статье.

Как понять, готов ли ребенок к школе

Психологи выделяют несколько компонентов психологической готовности: мотивационная, физиологическая, интеллектуальная, эмоциональная, социальная.

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Особое внимание уделяется установлению взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, способность выслушать, не перебивать, выполнять поставленные задачи и тому подобное.

Наличие учебной мотивации проявляется в понимании необходимости обучения, интереса к знаниям. А также в умении делать выводы, анализировать, сравнивать, концентрировать внимание, выделять важное и тому подобное.

В то же время нужна и общая осведомленность – ориентировка в пространстве, коротенькие рассказы о себе, родителях, времени года, растениях, животных и тому подобное. Также важно умение прислушиваться к советам.

Показатели готовности ребенка пойти в школу

Психолог Елена Науменко рассказала "Всеосвіта", что родители могут заметить очевидные внешние физиологические признаки. Ведь готовый к обучению ребенок выглядит несколько по-другому.

По ее словам, запястье руки ребенка удлиняется, и рука становится готова к письму. Меняется овал лица, оно вытягивается, выпадают первые молочные зубы. Меняется поведение, развивается долгосрочная память и внимание.

Ребенок готов к школе / Фото childdevelop

Кроме того, ребенок должен уметь воспроизвести на бумаге то, что видит его глаз. Но это сверхсложная операция для мозга, и совсем юные дети этого не могут сделать.

Еще один показатель готовности ребенка к школе – умение соблюдать правила. "Дошкольники играют по своим правилам, могут менять их, если проигрывают. А первоклассники уже готовы принять правила и даже следовать им", – добавила психолог.

Надо ли родителям переживать, что ребенок в 7 лет еще не умеет читать? По словам Елены Науменко, это последнее, за что надо переживать родителям.

Задача дошкольного возраста – это физическое здоровье, развитие сенсорики, вестибулярного аппарата, сенсомоторики, коммуникативные навыки. А уже потом стоит развивать познавательные потребности,

– сказала она.

Как подготовить ребенка к школе

Эксперты издания ТСН рекомендуют родителям рассказывать детям истории о своих школьных годах (первый звонок, знакомство с учителем, имя первой учительницы).

По возможности можно показать школу, в которой учились вы сами, но обязательно проведите экскурсию в школу, в которой будет учиться ребенок, познакомьтесь с учительницей, зайдите в класс. И сразу покажите ребенку, где туалет.

Также старайтесь придерживаться распорядка дня, ложиться спать и вставать в одно и то же время. Приучайте наводить порядок на письменном столе, собирать самостоятельно портфель, проверить одежду и обувь.

Какие игры помогут подготовить ребенка к школе:

Игра "Ассоциации"

По очереди называйте слова или словосочетания, которые имеют отношение к школе. Ребенок тоже должен принимать активное участие и называть свои ассоциации.

Игра "Интервью"

Спросите ребенка, как его зовут, кто его родители и какой домашний адрес. Почему она/он хочет учиться в школе? Где находится школа? Как зовут учителя?

Также можно предложить детям нарисовать себя маленьким школьником. Есть ли заметные различия, что подается или нет.

"Помощник на день"

Пусть ребенок участвует во всех домашних делах вместе со взрослыми. И не забывайте выражать благодарность и хвалить своих малышей.

"Гимнастика мозга"

Это упражнение разработано психологом Полом Деннисоном. Комплекс состоит из простых упражнений, которые помогут в обучении и в общении.

Например, "Перекрестные шаги, прыжки" – пусть правый локоть ребенка коснется левого колена, а затем наоборот, левый локоть – правого колена. В этом упражнении одновременно большие зоны обоих полушарий мозга активизируются.

"Лежачие восьмерки" – представьте восьмерку и начертите ее в воздухе, правой, затем левой рукой и двумя руками одновременно.

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Как адаптировать ребенка к школе

Детская психолог Светлана Ройз написала в фейсбуке пост с советами, которые помогут облегчить адаптации детей к школе.