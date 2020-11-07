Почти у каждого человека хотя бы раз возникало желание бросить все и освободиться. Но не стоит сразу бежать писать заявление, возможно, вам просто нужен отпуск. Как понять, что вам реально пора увольнять с работы – читайте в материале.

Карьерная консультантка Вера Проценко рассказала изданию Happy Monday, как отличить эмоцию от реальной необходимости.

Интересно Полезно знать всем: 6 советов для тех, кто ищет работу в кризис

Проанализировав опыт своих клиентов, экспертка выделила 8 характерных признаков, которые точно сигнализируют, что пришло время прощаться со своей работой.

Как понять, что вам пора увольняться: 8 признаков

Задачи, которые вы выполняете, не интересные

Возможно, вы делаете одну и ту же работу уже настолько долго, что можете делать все с закрытыми глазами. В таком случае лучше спросите себя, когда в последний раз вы учились чему-то новому и как часто это вообще происходит.

В некоторых ситуациях работнику не обязательно искать новую работу, иногда помогает просто смена деятельности или отдела в компании.

Вашу зарплату не пересматривали уже несколько лет

Да, иногда это тоже может стать причиной, когда стоит увольняться. Но заметим, что неподнятие зарплаты может происходить по разным причинам:

компания вами довольна, но не имеет возможности платить больше;

мотивационная система построена так, что бонусы заработать невозможно или их сумма не меняется пропорционально росту результатов;

компания не практикует пересмотр зарплат, поскольку считает, что и так нормально платит;

работодатель не доволен результатами вашей работы настолько, чтобы просматривать уровень заработной платы, но и не готов увольнять.

"Чтобы такого не случилось, запомните, что об условиях труда, гигиенический минимум и сроки пересмотра вознаграждения лучше договариваться «на берегу», то есть перед началом работы", – отметила експертка.

Увольнение с работы / Фото ipo-ipp

Ваш руководитель не является для вас наставником, партнером или вдохновляющим лидером

Это когда вы регулярно получаете в свой адрес только негативные отзывы, деструктивную критику или даже крики. Да, иногда люди приходят в компанию, но идут от руководителя. Поэтому очень важно работать в команде с теми, кому можно доверять и у кого действительно есть чему поучиться.

Постоянная усталость не исчезает после выходных или отпуска

После отдыха людям иногда трудно возвращаться к работе, вставать утром и находить в себе силы выполнять работу. Нагрузки могут быть настолько большими, что работа по вечерам и на выходных станет нормой. Но тогда вам не будет хватать времени на личную жизнь.

Поэтому важно, чтобы работник имел хобби и находил на них время, а не только постоянно работал. Ведь тогда эмоциональное выгорание не за горами.

Работа кажется вам бессмысленной

Если вы искренне не понимаете, для чего все это делаете, то на это есть три причины. Вы или не верите в продукт компании, или не видите перспектив для данного направления или компании в целом, или же ваши ценности кардинально отличаются от ценностей компании.

Читайте также Как понять, какую профессию выбрать: полезные советы

У вас начались проблемы со здоровьем

Как часто вы болеете или испытываете физическую слабость? Если из-за работы у вас начались проблемы со здоровьем, то это значит, что ваш организм намекает, что с вами происходит что-то неправильное. Психосоматика объясняет взаимосвязь нашего эмоционального состояния с нашими болезнями.

"Я знаю. Что в некоторых компаниях эйчар отслеживает статистику заболеваний в команде, анализирует результаты и уделяет больше внимания тем людям, которые часто болели за определенный промежуток времени", – добавила Вера Проценко.

Компания не придерживается своих обещаний и обязательств в отношении вас

Если на собеседовании вам обещали один функционал и вызовы, а после трудоустройства вы увидели, что ожидания не равны реальности, то вам стоит менять работу. Сюда также относится невыплата или частичная выплата зарплаты и отсутствие нормальных условий для работы.

Компания, где вы работаете, пропиталась бюрократизмом

Если в вашей работе большую часть времени уходит на согласование действий, то часто сил для реализации запланированного не останется. Также плохим признаком является то, когда ваши идеи и мысли никому не нужны, потому что от вас требуют только выполнять, что говорят.

Помните, что все мы очень разные и поэтому совершенно нормально, что там, где кому-то хорошо, другие не могут удержаться и недели. И не забывайте, что увольняться – это так же нормально, как и наниматься на новую работу. Когда закрываются одни двери, открываются другие.