Помощник воспитателя в лицее Чернигова после вечерней проверки избил 17-летнего молодого человека. Лицеист с травмами обратился в больницу, там его прооперировали и удалили селезенку.

По данным прокуратуры, на прошлой неделе воспитанника Черниговского лицея по усиленной физической подготовке побил помощник воспитателя. Он ударил кулаком 17-летнего парня.

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Через несколько дней несовершеннолетнего госпитализировали в больницу и прооперировали, удалив поврежденный селезенку.

В полицию обратилась мать пострадавшего уже после операции сына. Открыли уголовное производство, поэтому правоохранители начали расследовать обстоятельства инцидента.

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