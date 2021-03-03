В Чернигове помощник воспитателя избил 17-летнего лицеиста: молодой человек лишился селезенки
Помощник воспитателя в лицее Чернигова после вечерней проверки избил 17-летнего молодого человека. Лицеист с травмами обратился в больницу, там его прооперировали и удалили селезенку.
Источник:Черниговская областная прокуратура
По данным прокуратуры, на прошлой неделе воспитанника Черниговского лицея по усиленной физической подготовке побил помощник воспитателя. Он ударил кулаком 17-летнего парня.
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Через несколько дней несовершеннолетнего госпитализировали в больницу и прооперировали, удалив поврежденный селезенку.
В полицию обратилась мать пострадавшего уже после операции сына. Открыли уголовное производство, поэтому правоохранители начали расследовать обстоятельства инцидента.
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