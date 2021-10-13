"Помои": отец ученика показал фото ужасных блюд из школьной столовой на Закарпатье
Источник:фейсбук Ромоло Мениса
Отец ученика школы №1 в городе Виноградов Закарпатской области возмущен питанием в столовой. Мужчина назвал еду, которую в школе готовят для детей, "баландой", а пользователи считают, что это больше похоже на "помои", а не блюда.
Мужчина пытался пообщаться с администрацией школы, но его не пустили. Поэтому Ромоло Менис опубликовал на своей фейсбук-странице фото блюд. Под этим постом выразили возмущение более 120 пользователей.
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Еда на фото выглядит неаппетитно: борщ бледно-оранжевого цвета, в котором заметно лишь капусту.
Суп в школе Виноградова / Фото Ромоло Мениса
А каша расплылась по тарелке, а сверху подливка цвета супа. Все фото блюд из столовой школы, где учится его сын.
Школьная столовая, город Виноградов, школа №1. Меню: супчик, "баланда", прянички и чаек – выглядит вкусно... Ваше мнение?
– написал мужчина.
Мужчина возмущен тем, как кормят его ребенка в школе.
Каша в школе Виноградаря / Фото Ромоло Мениса
Ромоло Менис заметил, что поговорить с администрацией ему не удалось. Там заявили, что пускать его запрещено.
Возмущение украинцев
Пользователи заметке оставили более 120 комментариев. Люди возмущаются, что так кормят детей:
- "Выглядит блевотно, если честно".
- "Ощущение, что помои ... простите, за выражение".
- "Примерно так выглядят "комплексные обеды" в исправительных колониях".
- "Выглядит так, словно это уже кто-то один раз съел. Интересно бы было на повариху посмотреть, она бы своему ребенку такое дала? Может, и слабенький бюджет, но можно проявить хоть немножечко фантазии и любви к тому, чтобы дети прежде всего глазами ели. Не верю, что нет выхода, это, извините, как свиньям..."
К слову, в одной из школ Ужгорода родители пожаловались на неприемлемое питание школьников. Так, блины на завтрак детям выдают в канцелярских файлах. Фото и детали инцидента – читайте в статье.
И это несмотря на то, что с 1 сентября в Украине запустили реформу школьного питания. Евгений Клопотенко разработал новое 4-недельное меню для учащихся, которое состоит из 160 блюд. Впрочем, проверки, придерживаются ли школы этого меню, начнут проводить только с 2022 года.