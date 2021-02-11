Украинская школа понесла много потерь из-за пандемии и локдауна. Больше всего, наверное, пострадали ученики, которые учились онлайн или смешанно. Как помочь детям наверстать пробелы в знаниях – читайте в материале.

Тему образования обсудили на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", который инициировал президент Украины к 30-летию независимости. Там и собрали советы экспертов о том, как ученикам наверстать учебу.

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В Украине низкий уровень образования

Нардеп Сергей Колебошин рассказал, что благодаря исследованию PISA в 2018 году выяснилось, что украинские дети существенно отстают от уровня, нужного для экономического роста страны.

Также у нас бешеный разрыв в уровне образования в большом городе и селе – до 2 лет обучения. Эти данные подтверждаются и результатами ВНО у детей из городов и сел. Поэтому должны признать: нам нужны изменения,

– добавляет он.

По его словам, этот год показал, что учителя важны, а школа – это не "камера хранения для детей". В частности, родители наконец увидели, как сложно удерживать внимание учеников и как много времени занимает подготовка к урокам.

Нужна конкуренция различных форм обучения

Зато победитель Global Teacher Prize Ukraine 2020 Василий Дьяков считает, что классно-урочная система и до коронавируса была в кризисе. Есть рекомендации лишь 30 % времени проводить синхронные онлайн-уроки, но этим часто пренебрегают и директора, и учителя.

"Родители признаются, что во время онлайн обучения ребенку тяжело, поэтому они справедливо ставят здоровье малыша в приоритет, и получается, что дети посещают онлайн уроки по важным для себя предметам, и пропускают остальное. Зато большинство работают 24\7", – отмечает эксперт.

Дьяков уверяет, что пандемия дала нам окно возможностей. А для эффективной работы системы нужна конкуренция.

Не такая, когда из одной школы переходят в другую, ведь и там, и там ребенок попадает в ту же классно-урочную систему и имеет по 7-8 уроков в день. Нам нужна конкуренция между формами получения среднего образования, чтобы родители делали сознательный выбор,

– добавил он.

Как помочь ученикам наверстать пробелы в учебе

Руководитель практики по вопросам образования в Европе и Центральной Азии Гарри Патринос признался, что коронавирус привел к закрытию школ в 45 странах. Это повлияло на более чем 100 миллионов учеников и студентов.

"Если украинские школы были закрыты в среднем 4 месяца, то обучение будет потеряно на 8 %. Это огромный показатель. А процент учеников и студентов, которые будут демонстрировать плохие результаты, вырастет на 10%", – говорит эксперт.

Известно, что эти прогнозы уже сбылись для таких развитых европейских стран, как Бельгия, Великобритания, Швейцария.

Мы также прогнозируем, как потери в учебе повлияют на дальнейшую жизнь сегодняшних учеников и студентов. Ведь локдауны задели 1,5 миллиарда учеников, поэтому долгосрочные потери для экономики составят от 360 миллиардов до 5 триллионов долларов,

– уверяет Патринос.

Что может сделать власть, чтобы уменьшить негативный эффект потерь обучения на экономику:

ввести программы восстановления школ: примером такой программы может быть "Школа, мы готовы" от ЮНИСЕФ;

защитить расходы на образование в национальных бюджетах: чтобы выявить учеников, которые отстают и работать с ними, школам нужны дополнительные ресурсы;

подготовиться к будущим возможным эпидемиям: например, оцифровывать программы.

По словам экспертов, в процессе выявления и преодоления отставания в обучении очень эффективной является программа репетиторства. Даже 12-недельная программа работы детей с репетиторами дает значительные результаты.

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К тому же такая программа не требует большого финансирования. В Италии, например, к этому привлекли студентов педагогических специальностей. Они прошли быстрое интенсивное обучение и включились в работу.

Кроме того, надо вводить эффективное и частое оценивание, чтобы учителя могли четко понимать, где есть пробелы и кто из учеников нуждается в помощи.

Стоит также пересмотреть годовое расписание обучения и более активно использовать в летнее время для восполнения пробелов.

Учителя еще больше будут набираться опыта

Основатель платформы Prometheus Иван Приймаченко отмечает, что люди поняли: онлайн образование не лучше или хуже офлайн, это просто мощный инструмент эффективного обучения.

По нашему прогнозу 50 % украинских учителей и дальше будут повышать квалификацию в онлайн-формате. Только на Prometheus имеем 300 тысяч зарегистрированных учителей и преподавателей на курсах повышения квалификации,

– добавил он.

Примаченко считает, что образовательная среда после пандемии будет более конкурентной: много заведений перешли в онлайн и там останутся. Здесь главное, чтобы государство не пыталось помешать этому.