Как помочь ученикам легко перейти с начальной в среднюю школу: опыт из-за рубежа

В Финляндии заранее планируют переход детей из сада в начальную школу, а с начальной – в среднюю. К переходному периоду вовлечены все – администрация школы, учителя и родители. Как помочь ученикам легко перейти с начальной в среднюю школу – читайте в статье.

Об особенностях перехода ученика начальной в среднюю школу в Финляндии рассказали учительницы Аня Хуринайнен-Косунен и Рия Палмквист.

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В каждой школе ответственный за перевод учеников именно директор, поэтому для этого там формируют специальную группу. Интересно, что к сотрудничеству привлекают даже учеников средней школы и родителей.

Как организовывают переход в среднюю школу

Весной ученики 6-х классов (начальная школа в Финляндии длится с 1 до 6 класса) посещают среднюю школу. Такие визиты организовывают учителя, консультанты или ученики-наставники.

Иногда в младшие классы приглашают учеников из средней школы, чтобы они рассказали о своем опыте перехода. Многие школы в Финляндии готовят учеников-тьюторов, которые знакомят новичков с особенностями средней школы и помогают адаптироваться.



Урок в школе Финляндии / Фото starylev

А перед школой родители учеников вместе с ребенком заполняют анкеты, в которых пишут о сильных сторонах малышей, в какой поддержке они нуждаются и оставляют свои пожелания.

Как формируют классы? Будущие седьмые классы формирует директор вместе с классными руководителями и учителями для детей с ООП. В частности, учитывают, какие языки, религию или этику изучают ученики и тому подобное.

Что должен знать ученик о средней школе

О новой школьной культуре (что будет больше учителей, предметов, больше самостоятельности и ответственности).

Какие новые предметы, какая языковая программа, а также факультативные предметы будут?

Основы здоровья, бытовые вопросы.

Что будут разные учителя по разным предметам.

Что есть поддержка – учитель для детей с ООП, школьная медсестра, психолог, социальный работник.

Какие обязанности и ответственность ученика, школьные правила и инструкции?

Что обучение будет шире, увеличится количество направлений, по которым будет происходить тестирование.

Что учебные дни – длиннее, чем в начальной школе.

Что в средней школе больше параллельных классов и новых учеников.

Социальные отношения и друзья могут измениться.

Какие разновидности и критерии оценки будут применять?

Какие внеклассные мероприятия (кружки).

Что есть ученики-наставники, которые проводят мероприятия, чтобы новая школа стала ближе, появились новые друзья.

К слову, МОН уже готовится к запуску реформы "Новой Украинской школы" в 5 – 9 классах. Проект рассчитывают провести в течение 2021 – 2027 годов в три этапа.