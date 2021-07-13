По словам Педана, они вышли на финишную прямую перед принятием важного решения – какую выбрать специальность и университет. Телеведущий вместе с женой уже несколько лет подводили Леру к важному выбору.

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Александр Педан поделился советами, как они помогали дочери выбрать дальнейшее образование.

Не навязывать ребенку свои мысли или желания

Прежде всего, Педан говорит, что не нужно убеждать ребенка выбрать профессию одного из родителей.

Телеведущий признается, что он не поддерживает профессиональных династий. "Знаю много историй от друзей, которые отказались работать по той же специальности, что и родители, дедушки и бабушки перессорились со всей семьей", – говорит он.

Поэтому Александр Педан подчеркивает, что будет счастлив, если дети выберут дело своей жизни и будут получать от него удовольствие.

Интересно, что Лера, по словам ведущего, сейчас увлеклась блоггингом.

Она творческая девочка, у нее легко получается и позировать для фото, и сниматься в видеороликах. Хотя я никогда на этом не настаивал, потому что считаю, что быть артистом вообще нелегко,

– утверждает Педан.

Однако пока дочери нравится в этом развиваться – родители ее поддерживают.

"Есть еще ситуация, когда родители навязывают ребенку вуз, куда мечтали поступить сами, но не получилось. Это тоже плохой вариант. Не стоит закрывать за счет детей свои гештальты", – добавляет ведущий.

Дать возможность ребенку попробовать себя в разных направлениях

Александр Педан считает, что с детства надо давать ребенку возможность попробовать себя в разных сферах.

Например, его Лера попробовала танцы, театральную студию, занималась спортом. У нее 12 по математике и точные науки даются ей очень легко.

А когда она заинтересовалась дизайном, где нужно творческое и математическое мышление, мы ее поддержали, отправили на двухмесячные курсы. Она попробовала, у нее получилось, но окончив курсы, сказала, что не хочет этому посвящать 5 лет своего обучения и все будущее. И это тоже классный результат,

– уверяет он.

По мнению Педана, чем больше интересного ребенок для себя попробует, тем выше будут его шансы найти действительно близкое по духу дело.

Помочь и поддержать ребенка перед поступлением

"Если уже время подавать документы, а ребенок до сих пор растерян, помогите ему. Поиски и выбор профессии для ребенка можно превратить в крутой квест. И если вы станете на его место, станете его другом и советчиком в выборе, то все получится", – говорит ведущий.

В частности, посмотрите вместе с ребенком сайты вузов, специальностей. Попробуйте походить на дни открытых дверей на те факультеты, которые вам близки или нравятся ребенку.

Педан считает, что современные дети ждут поддержки от родителей, и могут даже стыдиться этого.

Отпускать ли ребенка на учебу в другой город

Телеведущий признается, что очень бы хотел, чтобы Лера училась в другом городе. "Хотелось бы, чтобы у нее было настоящее студенчество со студенческой дружбой, тусовками, выживанием в социуме, жизнью в общежитии", – говорит он.

По мнению телеведущего, в такой момент дети взрослеют.

Конечно, мы постараемся сделать этот период максимально комфортным. Однако, когда подростки чувствуют на себе ответственность за свое будущее, они больше ценят те возможности, которые мы им даем,

– заключает ведущий.

Александр Педан из тех родителей, которые "за" обучение в другом городе или даже за границей. Но тут опять надо советоваться с самими детьми, хотят ли они этого.

Телеведущий также назвал современные профессии, которые достойны внимания детей: айтишники, пиарщики, стратеги, маркетологи и тому подобное.

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"Нужно лишь проанализировать, какие компании есть на рынке по тому направлению, которое заинтересовало вашего ребенка, сколько там зарабатывают, какие есть особенности. У подростков не всегда получается мыслить стратегически, но мы можем им помочь", – говорит Педан.

К слову, 1 июля официально началась вступительная кампания в Украине. Абитуриенты в течение недели регистрировали свои е-кабинеты, через которые они будут подавать документы в вузы. Так, по состоянию на 10 июля это уже сделали более 173 тысяч абитуриентов.