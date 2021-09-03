Многие дети испытывают трудности с этой наукой, но делать из этого трагедию совсем не нужно. Лучше помочь школьникам понять то, что, на первый взгляд, им кажется слишком сложным.

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Онлайн-платформа Maths-Whiz, которая использует адаптивные методы обучения, отвечающие индивидуальным потребностям каждого ребенка, собрала несколько советов для родителей, чтобы помочь школьникам с математикой без разочарований и трения.

10 советов от экспертов Maths-Whiz

Уделяйте ребенку свое безраздельное внимание. Сохраняйте спокойствие и старайтесь быть позитивными. Проявляйте терпение. Успокойте ребенка, когда он борется с математическими трудностями. Расскажите о собственных трудностях в школе и о том, как вы их преодолели. Объясните, как можно применить на практике каждый новый математический навык. Сделайте из этого игру. Обязательно похвалите ребенка за то, сколько усилий он приложил, чтобы выполнить задание. Контактируйте со своим учителем и регулярно интересуйтесь успеваемостью ребенка. Наймите репетитора, если чувствуете, что не можете самостоятельно помочь ребенку.



Родители способны помочь ребенку справиться с математическими трудностями / Фото pexels

Почему у детей могут возникать трудности с математикой

В обществе принято считать, что способности к математике заложены природой. Однако специалисты говорят, что многие из тех, кто боится ее или считает, что не имеет к ней способностей, на самом деле могут легко справиться с большинством математических задач. А вот страх к этому предмету обычно появляется в школьном возрасте.

Так, психолог Дарси Халлетт из Мемориального университета Ньюфаундленда из Канады провел исследование и пришел к выводу, что развитию математической тревожности способствуют неприветливые, злые и разочарованные учителя. Со временем негативное отношение к этой науке лишь усиливается. Но на самом деле именно страх и является причиной всех проблем, так как он мешает работе оперативной памяти: чем больше человек тревожится, тем меньше он способен сфокусироваться на задаче.