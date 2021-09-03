Многие дети испытывают трудности с этой наукой, но делать из этого трагедию совсем не нужно. Лучше помочь школьникам понять то, что, на первый взгляд, им кажется слишком сложным.
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Онлайн-платформа Maths-Whiz, которая использует адаптивные методы обучения, отвечающие индивидуальным потребностям каждого ребенка, собрала несколько советов для родителей, чтобы помочь школьникам с математикой без разочарований и трения.
10 советов от экспертов Maths-Whiz
- Уделяйте ребенку свое безраздельное внимание.
- Сохраняйте спокойствие и старайтесь быть позитивными.
- Проявляйте терпение.
- Успокойте ребенка, когда он борется с математическими трудностями.
- Расскажите о собственных трудностях в школе и о том, как вы их преодолели.
- Объясните, как можно применить на практике каждый новый математический навык.
- Сделайте из этого игру.
- Обязательно похвалите ребенка за то, сколько усилий он приложил, чтобы выполнить задание.
- Контактируйте со своим учителем и регулярно интересуйтесь успеваемостью ребенка.
- Наймите репетитора, если чувствуете, что не можете самостоятельно помочь ребенку.
Родители способны помочь ребенку справиться с математическими трудностями / Фото pexels
Почему у детей могут возникать трудности с математикой
В обществе принято считать, что способности к математике заложены природой. Однако специалисты говорят, что многие из тех, кто боится ее или считает, что не имеет к ней способностей, на самом деле могут легко справиться с большинством математических задач. А вот страх к этому предмету обычно появляется в школьном возрасте.
Так, психолог Дарси Халлетт из Мемориального университета Ньюфаундленда из Канады провел исследование и пришел к выводу, что развитию математической тревожности способствуют неприветливые, злые и разочарованные учителя. Со временем негативное отношение к этой науке лишь усиливается. Но на самом деле именно страх и является причиной всех проблем, так как он мешает работе оперативной памяти: чем больше человек тревожится, тем меньше он способен сфокусироваться на задаче.