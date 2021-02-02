Сейчас идет регистрация на внешнее независимое оценивание. Поэтому, у выпускников начинается "горячая пора", потому что у них есть 3 месяца, чтобы подготовиться к тестированию. Как родители могут помочь и поддержать ребенка – читайте в материале.

Источник: Всеосвіта

В этот период родители могут не только помогать, поддерживать и верить в своего ребенка, но и контролировать сам процесс подготовки.

Важно ВНО-2021: как зарегистрироваться и какие предметы выбрать – главные детали и даты

Как определить, по каким предметам ребенок должен составить ВНО

Если вы уже определились с будущей профессией, то теперь надо выяснить, какие предметы нужно сдавать для поступления. В этом поможет официальный документ "Условия приема на обучение в вузы в 2021 году" (найти можно здесь).

Также почти каждый вуз на своем сайте имеет раздел "Абитуриентам", где можно найти все правила приема и перечень конкурсных предметов ВНО на выбранные специальности.

Какие предметы в этом году обязательны? В 2020 году выпускники могут выбирать из 13 дисциплин: русский язык, украинский язык и литература, математика (задания уровня стандарта), математика, история Украины, английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, биология, география, физика, химия.

Обязательных предметов для поступления нет, но выпускники, которые заканчивают обучение в школе, обязательно должны пройти ГИА в форме ВНО по 4 учебным предметам:

Украинский язык (украинский язык и литература);

Математика (уровень стандарта или профиля);

История Украины или иностранный язык;

Один из других учебных предметов.

Результаты ВНО по четырем учебным предметам засчитываются как оценки за ГИА (по шкале 1 – 12 баллов).

Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО

Что известно про два ВНО по украинскому языку и два уровня ВНО по математике?

ВНО по украинскому языку можно составить в одном из двух вариантов:

Тем, кто планирует поступать в университет на специальности гуманитарного и социального направления, нужно будет сдать ВНО по украинскому языку и литературе.

Поступающим, которые выбирают другие специальности, будет достаточно пройти тестирование только по украинскому языку.

Также выделены два уровня ВНО по математике:

Если не нужна математика для поступления в вуз, то достаточно сдать тест уровня стандарт.

Если для поступления на выбранную специальность нужна математика в качестве обязательного предмета, нужно сдавать профильный уровень, чтобы получить результат ГИА и ВНО.

Как зарегистрироваться на основную сессию ВНО-2021

Выбрав учебные предметы для прохождения ВНО, необходимо зарегистрироваться. Как это сделать?

Создайте и заполните регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться". Заполнение карточки состоит из 4 важных шагов.

Шаг 1 Общие сведения, где необходимо выбрать категорию лица. Если ребенок заканчивает школу в 2021, то это "выпускник учреждения общего среднего образования 2021 года".

Шаг 2 Заполнения регистрационных данных, где прописать ФИО, серию, номер паспорта, учебное заведение, домашний адрес, индекс и контактный телефон. Проверьте несколько раз правильность внесенных данных.

Шаг 3 Выбор предметов. Из 13 предложенных дисциплин необходимо выбрать максимум 5. У выбранных предметов необходимо указать: язык заданий ВНО; для предметов, которые являются обязательными для сдачи ГИА, галочкой отметьте "Зачислить как оценку за ГИА"; если предмет нужен для поступления, отметить "Получить результат по шкале 100-200 для ступу в ВУЗЫ".

Шаг 4 Формирование карты, которую необходимо несколько раз проверить, сохранить и распечатать. Каждой регистрационной карточке присваивается номер, который указан в Контрольно-информационном письме (это необходимо хранить).

Какие документы нужны для регистрации ВНО:

оформленную регистрационную карточку; заверенную копию паспорта гражданина Украины (на них должна быть отметка Согласно с оригиналом (без кавычек), подпись, инициалы, фамилия и дата заверения копии); две одинаковые фотографии для документов размером 3 х 4 см с изображением, которое соответствует достигнутому возраста (фотографии должны быть изготовлены в белом или цветном фотобумаге);

После этого надо сформировать комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении, в котором вы учитесь.

Смотрите видео, как зарегистрироваться на ВНО

Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат, который будет отправлен до 30 апреля вместе с регистрационным уведомлением участника ВНО в учебное заведение, где учится ребенок.

Как помочь ребенку подготовиться: советы родителям

До сдачи ВНО еще 3 месяца. По словам экспертов, этого достаточно, чтобы качественно подготовиться к экзаменам. Для начала стоит "продиагностировать знания". Позвоните классному руководителю, пообщайтесь с учителями и выявите сильные и слабые стороны вашего ребенка.

Также можно попросить ребенка пройти тесты ВНО по разным предметам предыдущих лет. Найти их можно здесь.

Следите за тем, чтобы ребенок действительно готовился к тестированиям, перечитал необходимый материал и произведения, выучил формулы и тому подобное.

Советы родителям при подготовке выпускников к ВНО:

Обеспечьте дома удобное место для занятий

Следите, чтобы ребенку никто не мешал. Это должен быть отдельный уютный уголок, где бы школьник мог полностью сконцентрироваться на учебном материале.

Предложите и помогите ребенку составить примерный распорядок рабочего дня

Составьте вместе с школьником расписание, разделив сутки на несколько частей: занятия в учебном заведении, занятия дома, посещение репетитора, время для отдыха и для здорового полноценного сна.

Ознакомьтесь с методикой подготовки к тестированию

Вы вместе с ребенком можете потренироваться в выполнении аналогичных ВНО тестовых заданий (возможно, ваш результат будет хуже, а это поможет ребенку повысить уверенность в себе).

Подбадривайте ребенка, хвалите его

Родители должны хвалить ребенка за то, что он делает хорошо, повышать его уверенность в себе. Ведь чем больше ребенок боится неудачи, тем больше вероятности допущения ошибок.

Контролируйте режим подготовки к ВНО, без перегрузок

Объясните ребенку, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом (40-60 минут занятий, затем 10 минут перерыва). В это время вы можете пообщаться. Достаточно важной является вечерняя прогулка на свежем воздухе (психологи считают, что 15-20 минут такого отдыха улучшают настроение и восстанавливают физические силы).

Обратите внимание на питание ребенка

Ведь во время интенсивного умственного напряжения необходима питательная, разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, мясо, сыр, грецкие орехи, овощи, курага, шоколад стимулируют работу головного мозга.

Помните: главное – снизить напряженность ребенка и обеспечить ему домашнюю атмосферу

Не повышайте тревожность выпускника накануне ВНО, потому что это негативно скажется на результатах тестирования. Ведь ребенку всегда передается волнение родителей.

А уже накануне самого тестирования проследите, чтобы ребенок выспался, способствуйте спокойной атмосфере дома для хорошего настроения поступающего и проверьте наличие документов (паспорт, сертификат, приглашение-пропуск).

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня. Психологи советуют не тревожиться о количестве баллов, которое ваш ребенок получит во время ВНО. Объясните ему, что количество баллов не является показателем его возможностей. И не критикуйте ребенка за неудовлетворительные результаты оценивания.