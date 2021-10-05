Украинцы ответили на несколько элементарных вопросов из школьной программы. 24 канал провел такой опрос, чтобы оценить уровень знаний обычных прохожих.

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Что спрашивали у украинцев

Вопросы были по разным предметам: истории, математике, химии, украинской литературе, географии.

  • Сколько на Земле океанов?
  • Что такое гипербола?
  • Как звучит химическая формула этилового спирта?
  • Назовите хотя бы 3 украинских гетмана.
  • Продекламируйте стихотворение, которое выучили еще в школе.

Ответы украинцев смотрите в видео.

Уличный опрос на знание школьной программы: видео