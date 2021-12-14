Ползали и собирали деньги: в США разгорелся скандал из-за необычного конкурса для учителей

В американском штате Южная Дакота разразился скандал из-за конкурса для учителей. Там преподавателям предложили сразиться за деньги для своих школьных фондов. Чтобы их получить, они должны были ползать по матам и хватать деньги в течение 5 минут.

Денежный скандал с учителями разразился в городе Су-Фолс, штат Южная Дакота. Там компания CU Mortgage Direct решила устроить необычный конкурс для педагогов под названием Dash for Cash.

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Как проходил конкурс для учителей

Организовали мероприятие на хоккейном матче. На лед постлали маты, на них высыпали 5 тысяч долларов пожертвования от компании. Учителям выдали шлемы и одинаковые футболки. Они должны были собрать как можно больше денег за 5 минут.

В конкурсе приняли участие 10 педагогов. Они ползали по матам, пытаясь схватить побольше купюр, и запихивали их в одежду. Вырученные деньги должны пойти в классные фонды преподавателей. За действом наблюдали все зрители на стадионе.

По какой-то причине в CU Mortgage Direct решили, что такое мероприятие – хорошая идея. "Учитывая все, что происходило за последние несколько лет с учителями, мы подумали, что это отличное групповое занятие для них", – сказал представитель компании Райан Кнудсон.

Что говорят учителя

Учителя тоже не увидели ничего плохого в предложенном способе раздобыть деньги для фонда класса.

К примеру, учитель Harrisburg High School Барри Лонгден планирует приложить выигранные деньги на покупку оборудования для киберспортивного клуба своей школы. Барри был самым успешным среди своих коллег – ему удалось нахватать 616 долларов.

Александрия Кайпер, учительница Discovery Elementary School, сумела схватить 592 доллара. Она отметила, что может потребовать гранты для финансирования учебных предметов. Но более мелкие потребности, такие как праздничные украшения, могут привести к дополнительным расходам.

Американцы возмущены этим конкурсом.

А вот пользователей соцсетей конкурс возмутил. В соцсети пользователи назвали такой конкурс "унизительным" и "антиутопическим", сравнив учителей с нищими, которым бросают корочки хлеба.

Чтобы развлечь фанатов хоккея в Су-Фолсе, у них есть учителя, которые бегают по льду в отчаянной схватке за доллары, чтобы оборудовать свои классы. Мы всего в нескольких заостренных палочках от "Игры в кальмара" государственного образования (одна из игр в сериале, когда острой палочкой нужно было вырезать фигурки из печенья),

– написал ведущий CNN Билл Уэйр.

Зарплаты учителей

Добавим, что на май 2021 года учителя в Южной Дакоте получали среднюю зарплату в размере 49 220 тысяч долларов в год. Штат занимает 49 место из 50 по зарплате учителей.

Из-за плохого финансирования учителя регулярно просят пожертвовать на школьные принадлежности. В 2019 году учителя начали обращаться к незнакомцам с просьбой о финансировании.

В том же году Insider поговорил с 31 учителем в 19 разных штатах о том, сколько из своей зарплаты они тратят на нужды своих классов. Некоторые признались, что сумма достигает 1 тысячи долларов.

К слову, министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что с 1 декабря 2021 года зарплаты учителей в украинских школах увеличатся на 8,4%. Должностные оклады педагогов в школах возрастут на 900 – 1300 гривен.

Как увеличится зарплата учителей: