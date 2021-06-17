Европейская история имеет множество примеров беспрекословного таланта женского пола в вопросах экономики, однако следует добавить к этому таланту еще немного навыков в области финансов и предпринимательской деятельности. Далее – три рекомендации для женщин, которые помогут получить хорошую прибыль с бизнеса.

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Личные и бизнес-финансы

Мое – это твое, а твое – это мое, – такая концепция не работает ни в одном бизнесе. Первая рекомендация для женщины-предпринимательницы – создать два отдельных финансовых счета – со средствами предприятия и свой личный.

Если не разделить собственные деньги от денег бизнеса, очень легко потерять контроль. В частности, появляется тенденция тратить больше, чем вы зарабатываете или какими средствами располагаете.

Отказ от отдельных счетов может иметь следующие последствия:

прибыль бизнеса покрывает только личные финансовые вопросы и не дает возможности предприятию развиваться;

бизнес-расходы покрываются за счет собственных сбережений.

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Расходы, доходы и цена

Чтобы удержать контроль над финансами, необходимо постоянно анализировать детали, чтобы не пропустить ничего важного. Определив все переменные и постоянные расходы, вы можете классифицировать их и определить цену продажи товаров или услуг предприятия.

Совет! Подсчитайте все доходы и расходы на своем предприятии. Распечатать финансовые отчеты помогут принтеры Canon серии MegaTank, развивающие скорость печати до 9,1 изображения в минуту в черно-белом и 5 изображений в минуту в цветном формате.

Финансовая ответственность

Не доверяйте бизнес-финансы кому-то другому. Из-за убеждения по типу "я не умею это все обсчитывать" вы концентрируете всю ответственность на всех работниках, но не на себе.

Предпринимательницам необходимо знать и разбираться в бухгалтерских отчетах. Таким образом можно принимать правильные стратегические решения и минимизировать риск неэффективного контроля и нерационального использования бизнес-ресурсов.

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