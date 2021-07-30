По техническим причинам пока выданные сертификаты отображаются только в Реестре, но уже вскоре эта опция будет доступна и в электронном кабинете претендентов.
Важно Что будет с чиновниками, которые не сдадут экзамен на уровень владения государственным языком
Сейчас сертификаты получили 145 человек.
В Национальной комиссии по стандартам государственного языка поздравили первых обладателей государственных сертификатов.
Как выглядят сертификаты
Специалист отдела финансово-экономической работы, юридического и кадрового обеспечения Департамента экологии и природных ресурсов Полтавской ОГА Светлана Байдан рассказала, что свой сертификат она получила только через 9 дней.
"Впечатления от организации экзамена неоднозначные. Зарегистрироваться удалось с первой попытки, сам экзамен прошел нормально. Но результатов пришлось ждать 9 дней", – написала она
Отметим, что если участник не сдаст экзамен на уровень владения языком, он может через 4 месяца пересдать его еще раз.
Как сдавали языковой экзамен
Депутат Збаражского городского совета Светлана Боднар поделилась в соцсети своей историей сдачи экзамена на владение государственным языком.
По ее словам, сложнее всего было зарегистрироваться на сам экзамен. Она с 8:30 полтора часа пыталась ежеминутно обновить страницы сайта для регистрации.
Наконец появилась единственная свободная дата и время на выбранной испытательной площадке. Хотя Нацкомиссия заявляла о трех сессиях – 26, 27 и 28 июля. Выходит, места мгновенно расхватали, как горячие пирожки. Желающих больше, чем дат для сдачи экзамена. Это – большой минус,
– говорит чиновница.
Светлана Боднар добавила, что организация самого экзамена и работа консультантов-работников библиотеки были "на высоте" – все профессионально, искренне, четко и слаженно.
"Сам экзамен охватывает четыре части: "Культура речи" и "Чтение", "Письмо" и "Говорение". Задачи не очень сложные, но и не легкие. Надо быть внимательным. Есть вопросы, где надо хорошо поразмыслить перед тем, как ответить", – сказала она.
Что известно об экзамене по владению государственным языком
Первый экзамен состоялся 19 июля. Так, претенденты сдавали экзамен на компьютерах и устно с экзаменатором. Часть "Говорения" происходила через видеозвонок, который записывали.
Кто должен сдавать экзамен на уровень владения языком
- президент Украины;
- премьер-министр Украины;
- первый вице-премьер-министр Украины;
- вице-премьер-министры Украины;
- другие члены правительства;
- первые заместители и заместители министров;
- руководители других центральных органов исполнительной власти и их заместители;
- глава ОП и его заместители;
- секретарь СНБО и его заместители;
- глава СБУ и его заместители;
- глава Службы внешней разведки Украины и его заместители;
- Генпрокурор и его заместители;
- руководители областных и окружных прокуратур;
- руководитель САП и его заместители, члены Совета Нацбанка Украины, глава и другие члены Счетной палаты, другие государственные деятели;
- депутаты Верховного Совета АР Крыма, депутаты местных советов, должностные лица органов местного самоуправления;
- государственные служащие;
- главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;
- служащие Нацбанка Украины;
- лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту;
- лица начальствующего (среднего и высшего) состава Национальной полиции, других правоохранительных и разведывательных органов, должностные лица других органов, которым присваиваются специальные звания;
- лица рядового, сержантского и старшинского состава Национальной полиции, других правоохранительных, разведывательных органов, других органов, которым присваиваются специальные звания;
- прокуроры;
- судьи, которые избраны или назначены в соответствии с Конституцией Украины и осуществляют правосудие на профессиональной основе;
- адвокаты, нотариусы;
- руководители учебных заведений всех форм собственности;
- педагогические, научно-педагогические и научные работники;
- медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения;
- должностные и служебные лица предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности.
Также экзамен могут сдать лица, которые намерены приобрести гражданство Украины. Для них размер оплаты за сдачу экзамена составляет 492 гривны, для украинцев – бесплатно.
По результатам успешного прохождения экзамена выдается государственный сертификат об уровне владения языком первой или второй степени, который действует бессрочно
Каким является экзамен на уровень владения украинским языком
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"Культура речи" и "Чтение" – это тесты по 24 и 20 заданий соответственно. Участникам тестирования необходимо будет выполнить задания, которые проверяют умение применять украинский язык в условиях служебной коммуникации.
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"Письмо" (задание открытого типа). Претенденты на должность госслужащего должны будут прослушать аудиозапись, написать пересказ услышанного текста и выразить свое отношение к теме. Созданный текст должен содержать не меньше 100 слов.
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"Говорение" (две задачи открытого типа). Претендент будет иметь возможность показать умение общаться на разные темы, не привязанные к узкому профессиональному направлению. Это будет монолог и диалог участника. Продолжительность не будет превышать 20 минут.
К слову, во время первого языкового экзамена, который желающие сдавали 19 июля, произошел технический сбой, поэтому участники на время приостанавливали работу. Время, потраченное на ликвидацию сбоя, участникам добавили. Больше об этом – читайте в статье.
Как зарегистрироваться на участие в языковом экзамене
- Откройте сайт exam.mova.gov.ua.
- Авторизуйтесь в системе, нажав вверху кнопку "Авторизоваться через id.gov.ua".
- Если вы авторизуетесь в системе впервые, укажите свой электронный адрес.
- После авторизации нажмите на ссылку "Все экзамены" в меню вверху. Вы увидите доступные для сдачи экзамены.
- Выберите нужный: для выполнения служебных обязанностей или для приобретения гражданства. Нажмите на выбранном экзамене.
- На странице экзамена нажмите на кнопку "Подать заявление на экзамен".
- Выберите область и центр экзамена. После этого нажмите в поле "Выберите дату".
- Обратите внимание! В календаре будут активными только те даты, на которые в выбранном центре есть свободные места, иначе вы увидите сообщение, что свободных мест в центре нет. Если свободные места есть, то надо нажать на доступную дату.
- Выберите желаемый промежуток времени.
- Если вам нужны специальные условия для сдачи экзамена, поставьте соответствующую отметку (это предназначено только для людей с инвалидностью).
- Нажмите кнопку "Подать заявление".
- Вверху в меню "Заявления на экзамены" вы увидите поданное заявление.