По техническим причинам пока выданные сертификаты отображаются только в Реестре, но уже вскоре эта опция будет доступна и в электронном кабинете претендентов.

Важно Что будет с чиновниками, которые не сдадут экзамен на уровень владения государственным языком

Сейчас сертификаты получили 145 человек.

В Национальной комиссии по стандартам государственного языка поздравили первых обладателей государственных сертификатов.

Как выглядят сертификаты

Специалист отдела финансово-экономической работы, юридического и кадрового обеспечения Департамента экологии и природных ресурсов Полтавской ОГА Светлана Байдан рассказала, что свой сертификат она получила только через 9 дней.

"Впечатления от организации экзамена неоднозначные. Зарегистрироваться удалось с первой попытки, сам экзамен прошел нормально. Но результатов пришлось ждать 9 дней", – написала она



Отметим, что если участник не сдаст экзамен на уровень владения языком, он может через 4 месяца пересдать его еще раз.

Как сдавали языковой экзамен

Депутат Збаражского городского совета Светлана Боднар поделилась в соцсети своей историей сдачи экзамена на владение государственным языком.

По ее словам, сложнее всего было зарегистрироваться на сам экзамен. Она с 8:30 полтора часа пыталась ежеминутно обновить страницы сайта для регистрации.

Наконец появилась единственная свободная дата и время на выбранной испытательной площадке. Хотя Нацкомиссия заявляла о трех сессиях – 26, 27 и 28 июля. Выходит, места мгновенно расхватали, как горячие пирожки. Желающих больше, чем дат для сдачи экзамена. Это – большой минус,

– говорит чиновница.

Светлана Боднар добавила, что организация самого экзамена и работа консультантов-работников библиотеки были "на высоте" – все профессионально, искренне, четко и слаженно.

"Сам экзамен охватывает четыре части: "Культура речи" и "Чтение", "Письмо" и "Говорение". Задачи не очень сложные, но и не легкие. Надо быть внимательным. Есть вопросы, где надо хорошо поразмыслить перед тем, как ответить", – сказала она.

Что известно об экзамене по владению государственным языком

Первый экзамен состоялся 19 июля. Так, претенденты сдавали экзамен на компьютерах и устно с экзаменатором. Часть "Говорения" происходила через видеозвонок, который записывали.

Кто должен сдавать экзамен на уровень владения языком

президент Украины;

премьер-министр Украины;

первый вице-премьер-министр Украины;

вице-премьер-министры Украины;

другие члены правительства;

первые заместители и заместители министров;

руководители других центральных органов исполнительной власти и их заместители;

глава ОП и его заместители;

секретарь СНБО и его заместители;

глава СБУ и его заместители;

глава Службы внешней разведки Украины и его заместители;

Генпрокурор и его заместители;

руководители областных и окружных прокуратур;

руководитель САП и его заместители, члены Совета Нацбанка Украины, глава и другие члены Счетной палаты, другие государственные деятели;

депутаты Верховного Совета АР Крыма, депутаты местных советов, должностные лица органов местного самоуправления;

государственные служащие;

главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;

служащие Нацбанка Украины;

лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту;

лица начальствующего (среднего и высшего) состава Национальной полиции, других правоохранительных и разведывательных органов, должностные лица других органов, которым присваиваются специальные звания;

лица рядового, сержантского и старшинского состава Национальной полиции, других правоохранительных, разведывательных органов, других органов, которым присваиваются специальные звания;

прокуроры;

судьи, которые избраны или назначены в соответствии с Конституцией Украины и осуществляют правосудие на профессиональной основе;

адвокаты, нотариусы;

руководители учебных заведений всех форм собственности;

педагогические, научно-педагогические и научные работники;

медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения;

должностные и служебные лица предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности.

Но те чиновники, которые уже работают на этих должностях и не претендуют на новые, сдавать экзамен не обязаны. Так как закон не имеет обратного действия.

Также экзамен могут сдать лица, которые намерены приобрести гражданство Украины. Для них размер оплаты за сдачу экзамена составляет 492 гривны, для украинцев – бесплатно.

По результатам успешного прохождения экзамена выдается государственный сертификат об уровне владения языком первой или второй степени, который действует бессрочно

Каким является экзамен на уровень владения украинским языком

"Культура речи" и "Чтение" – это тесты по 24 и 20 заданий соответственно. Участникам тестирования необходимо будет выполнить задания, которые проверяют умение применять украинский язык в условиях служебной коммуникации.

"Письмо" (задание открытого типа). Претенденты на должность госслужащего должны будут прослушать аудиозапись, написать пересказ услышанного текста и выразить свое отношение к теме. Созданный текст должен содержать не меньше 100 слов.

"Говорение" (две задачи открытого типа). Претендент будет иметь возможность показать умение общаться на разные темы, не привязанные к узкому профессиональному направлению. Это будет монолог и диалог участника. Продолжительность не будет превышать 20 минут.

К слову, во время первого языкового экзамена, который желающие сдавали 19 июля, произошел технический сбой, поэтому участники на время приостанавливали работу. Время, потраченное на ликвидацию сбоя, участникам добавили. Больше об этом – читайте в статье.

Как зарегистрироваться на участие в языковом экзамене