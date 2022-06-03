Получил заслуженную четверку: студент защитил диплом, находясь в окопах на войне

В Винницком национальном техническом университете прошла нетипичная защита диплома. Студент защищал свой диплом, находясь в окопах на фронте.

Преподаватели хотели поставить оценку студенту автоматически, но защита таки состоялась. Студент защищал работу онлайн, находясь в зоне активных боевых действий.

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Преподаватели поставили ему 4 балла из 5.

Студент онлайн защищал работу, находясь в зоне активных боевых действий на самой линии фронта. Учитывая все обстоятельства, был соблазн поставить "автоматом" – это выражение сейчас воспринимается по другому. Но все было как положено, студент получил заслуженную 4ку,

– написал Михаил Ганчук.



Студент защищал диплом в окопах / Фото Михаила Ганчука



Ему поставили 4 из 5 / Фото Михаила Ганчука

Реакция сети

Мнения в сети разделились. Большинство людей спрашивали, почему парню не поставили 5 баллов, а некоторые наоборот говорили, что хоть соблазн поднять оценку в таком случае высок, все должно быть честно.

"Можно было бы человеку поставить и высший балл, особенно учитывая условия, в которых находится студент, и риск его жизни ради наших жизней...".

"Классно, объективно и за знания, и соблазн поставить автомат в стороне, это трудно, но честно".

"Какой молодец этот студент! Заботится о будущем. Успеха ему и сильного ангела-хранителя".

"И он еще готовился к этому? Нет слов! Нас таки не одолеть".

"4 вроде тоже хороший балл, но учитывая то, что парень защищает небо над этим университетом и всей страной...".

"Принципиальность – это хорошо, но не всегда...".

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Как получить документ об образовании на временно оккупированных территориях

Несмотря на тяжелую ситуацию в стране, каждый ученик сможет получить свой документ об образовании. Это касается как и выпускников-переселенцев, так и тех, которые не смогли выехать на подконтрольную Украине территорию.

В целом детям с временно оккупированных территорий получить документ об образовании можно двумя способами:

офлайн – выехать на подконтрольную Украине территорию до любого учебного заведения и сообщить об этом в местный департамент образования и науки;

онлайн – в любой из онлайн-платформ. Речь идет об "Атмосферной школе", "Школе оптима" и других, которые перечислены на сайте Минобразования.

Вскоре в Минобразования планируют разработать и алгоритм выдачи документов об образовании для тех учеников, которые вынужденно находятся за границей.