Получат 100 тысяч гривен: куда поступили и что будут изучать самые умные выпускники 2021

1 сентября 2021 , 19:28
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Источник:

24 канал

В 2021-м Верховная Рада впервые учредила именные премии в размере 100 тысяч гривен для 30 участников ВНО, которые суммарно по четырем учебным предметам получили не менее чем 790 баллов, в том числе 200 баллов по одной дисциплине. Сайт 24 канала узнал из собственных источников, в какие вузы Украины и мира поступили 30 самых умных выпускников, а также какие они выбрали специальности.

Из 30 самых умных участников ВНО только два человека будут учиться по учебным программам гуманитарного профиля. Другие 28 самых умных выпускников школ выбрали технические и естественные науки для обучения в вузе.

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Больше всего заявлений от абитуриентов, которые должны получить денежные премии от государства по результатам ВНО, поступило в такие вузы:

  • КНУ им. Тараса Шевченко – 9;
  • КПИ им. Игоря Сикорского – 4;
  • Украинский католический университет – 4;

Из 30 самых умных участников ВНО только два человека будут учиться по учебным программам гуманитарного профиля. Другие 28 самых умных выпускников школ выбрали технические и естественные науки для обучения в вузе.

Если вы хотите посмотреть поименный список 30 самых умных выпускников 2021 года, то проскролльте до конца ↓.

Больше всего заявлений от 30 умных абитуриентов поступило на такие специальности:

  • "Инженерия программного обеспечения" – 8;
  • "Компьютерные науки" – 6;
  • "Прикладная математика" – 2;
  • "Прикладная физика и наноматериалы" – 2;
  • "Экономика" – 2.

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Кто поступил за границу

В этом году 100 тысяч гривен от государства получат 27 из 30 возможных выпускников учреждений среднего образования, ведь трое участников ВНО поступили в зарубежные вузы.

Ирина Наталуха будет учиться в одном из университетов Германии по специальности "Инженерная экология". Иван Гечу будет изучать "Информатику" в Варшавском университете, а Максим Гордиенко будет учиться во Вроцлавском политехническом институте.

Илья Шкирко получил суммарно по четырем предметам ВНО больше всего баллов – 798. Парень будет изучать "Инженерию программного обеспечения" в Харьковском национальном университете радиоэлектроники на заочной форме. Он также получил приглашение на учебу от вузов США, Китая и Канады. Сейчас Илья рассуждает, где именно очно он будет учиться.

Ольга Шульга будет изучать "Логопедию" в Бердянском государственном педагогическом университете на "заочке". 24 канал предположил, что девушка будет учиться очно в одном из вузов за рубежом. Однако подтвердить или опровергнуть эту информацию не смогли в Черкасском физико-математическом лицее, который Шульга закончила в этом году.

Согласно условиям, стотысячную премию присуждают участникам ВНО:

  • которые суммарно по четырем учебным предметам получили не менее 790 баллов, в том числе 200 по одной дисциплине;
  • которые зачислены в текущем году в учреждения высшего образования в Украине и подписали договор об обучении с вузом.
Если в перечень попало менее тридцати лиц или их тридцать, то премию присуждают всем из них. В случае, если в перечень претендентов попало больше тридцати человек, премия присуждается только тем, чей результат является большим по меньшей мере на 1 балл.

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Какие университеты и специальности выбрали 30 самых умных участников ВНО:

  1. Илья Шкирко учился в Харьковском физико-математическом лицее № 27. Сдал ВНО по математике и физике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 798. Поступил в Харьковский национальный университет радиоэлектроники на заочную форму обучения. Специальность – "Инженерия программного обеспечения". Учиться будет на бюджете.
  • В интервью сайту 24 канала парень рассказал, что параллельно с обучением в украинском вузе будет учиться и в одном из иностранных вузов. Сейчас ему поступили предложения из университетов США, Канады и Китая.
  1. Матвей Притула учился во Львовском физико-математическом лицее-интернате при ЛНУ им. Ивана Франко. Сдал ВНО по математике и физике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 797. Поступил в Украинский католический университет на дневную форму обучения. Специальность – "Компьютерные науки". Будет учиться на контракте.
  2. Даниил Резник учился в Херсонском физико-техническом лицее. Сдал ВНО по математике и физике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 797. Поступил в КПИ им. Игоря Сикорского на дневную форму обучения. Специальность – "Прикладная математика". Будет учиться на бюджете.
  3. Денис Кинзерский учился в Украинском физико-математическом лицее КНУ им. Тараса Шевченко. Он сдал ВНО по математике, химии и биологии на 200 баллов. Общая сумма баллов – 796. Поступил в КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Биология". Будет учиться на бюджете.
  4. Ирина Суховерская училась во Львовском физико-математическом лицее-интернате при ЛНУ им. Ивана Франко. Сдала ВНО по химии и биологии на 200 баллов. Общая сумма баллов – 796. Поступила в КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Медицина". Будет учиться на бюджете.
  5. Сергей Елфимов учился в специализированной школе I-III ступеней № 246 г. Киева с углубленным изучением английского языка. Сдал ВНО по математике и английскому на 200 баллов. Общая сумма баллов – 796. Поступил в Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана на дневную форму обучения. Специальность – "Экономика". Будет учиться на бюджете.
  6. Владимир Ковалев учился в Николаевской специализированной I-III ступеней школе № 22 с углубленным изучением английского языка с 1 класса. Сдал ВНО по английскому на 200 баллов. Общая сумма баллов – 796. Поступил в КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Инженерия программного обеспечения". Будет учиться на бюджете.
  7. Елена Олефир училась в Одесской специализированной школе №17 I-III ступеней с углубленным изучением английского языка. Сдала ВНО по математике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 796. Поступила в КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Компьютерные науки". Будет учиться на бюджете.
  8. Максим Ганев учился Ришельевском научном лицее. Сдал ВНО по биологии на 200 баллов. Общая сумма баллов – 795. Поступил в Одесский национальный университета имени И. И. Мечникова на дневную форму обучения. Специальность – "Биотехнологии и биоинженерия". Будет учиться на бюджете.
  9. Мария Паровьяк училась во Львовском физико-математическом лицее-интернате при ЛНУ им. Ивана Франко. Сдала ВНО по английскому на 200 баллов. Общая сумма баллов – 795. Поступила в КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Физика и астрономия". Будет учиться на бюджете.
  10. Виктория Мыць училась в Золочевском заведении общего среднего образования I-III ступеней №2 имени Маркиана Шашкевича. Сдала ВНО по английскому на 200 баллов. Общая сумма баллов – 795. Поступила в КПИ им. Игоря Сикорского на дневную форму обучения. Специальность – "Инженерия программного обеспечения". Будет учиться на бюджете.
  11. Ирина Наталуха училась в Сумской гимназии №1 г. Сумы Сумской области. Сдала ВНО по математике и английскому языку на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794,5. Не подавала заявки в украинские вузы. Директор Сумской гимназии №1 Лариса Симоненко сказала в интервью 24 каналу, что Ирина поступила в один из университетов Германии на специальность "Инженерная экология".
  12. Алексей Чикалов учился в запорожском лицее "Логос". Сдал ВНО по физике и химии на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступил в ХНУ им. В. Н. Каразина на дневную форму обучения. Специальность – "Прикладная физика и наноматериалы". Будет учиться на бюджете.
  13. Иван Гечу учился в Днепропетровском областном лицее-интернате физико-математического профиля. Сдал ВНО по математике и английскому на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступал в КНУ им. Тараса Шевченко на "Компьютерные науки", однако не подал оригиналы документов в это учебное заведение.
  • Иван будет изучать "Информатику" в Варшавском университете. Об этом Татьяна Петренко, куратор выпускников Днепропетровского областного лицея-интерната физико-математического профиля, рассказала в интервью 24 каналу.
  1. Елена Костюк училась в Волынском научном лицее-интернате. Сдала ВНО по математике и биологии на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступила в Киево-Могилянскую академию на дневную форму обучения. Специальность – "Психология". Будет учиться на бюджете.
  2. Владимир Кузьма учился во Львовском физико-математическом лицее-интернате при ЛНУ им. Ивана Франко. Сдал ВНО по математике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступил в Украинский католический университет на дневную форму обучения. Специальность – "Системный анализ". Будет учиться на контракте.
  3. Елена Шульга училась в Черкасском физико-математическом лицее. Сдала ВНО по математике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступила в Бердянский государственный педагогический университет на заочную форму обучения. Специальность – "Логопедия". Будет учиться на контракте.
  • Иван Плющай, директор Черкасского физико-математического лицея, не знает, будет ли учиться Елена Шульга за границей. Глава учреждения среднего образования не смог объяснить 24 каналу, почему девушка поступила на заочную форму обучения.
  1. Светлана Джус училась в лицее им. Ивана Пулюя. Сдала ВНО по физике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступила в Ивано-Франковский национальный университет нефти и газа на дневную форму обучения. Специальность – "Инженерия программного обеспечения". Будет учиться на бюджете.
  2. София Книшоид училась в классической гимназии при ЛНУ им. Ивана Франко. Сдала ВНО по биологии на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступила в Украинский католический университет на дневную форму обучения. Специальность – "Компьютерные науки". Будет учиться на контракте.
  3. Кристина Блызкнюк училась во львовской академической гимназии при Национальном университете "Львовская политехника". Сдала ВНО по английскому – на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступила в Национальный университет "Львовская политехника" на дневную форму обучения. Специальность – "Компьютерные науки". Будет учиться на бюджете.
  4. Сергей Любченко учился в специализированной школе I-III ступеней № 155 с углубленным изучением английского языка Шевченковского района г. Киева. Сдал ВНО по химии – на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступил в КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Химия". Будет учиться на бюджете.
  5. Анастасия Негриенко училась в гимназии международных отношений № 323 с углубленным изучением английского языка. Сдала ВНО по математике и физике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 793. Поступила в КПИ им. Игоря Сикорского на дневную форму обучения. Специальность – "Инженерия программного обеспечения". Будет учиться на бюджете.
  6. Полина Берест училась в Харьковском физико-математическом лицее № 27. Сдала ВНО по географии на 200 баллов. Общая сумма баллов – 793. Поступила в Харьковский национальный университет радиоэлектроники на дневную форму обучения. Специальность – "Инженерия программного обеспечения". Будет учиться на бюджете.
  7. Максим Гордиенко учился в киевском лицее "Интеллект". Сдал ВНО по английскому на 200 баллов. Общая сумма баллов – 793. Поступал в КПИ им. Игоря Сикорского на "Компьютерные науки". Однако не подал оригиналы документов. Сергей Романовский, директор лицея "Интеллект", рассказал 24 каналу, что Максим Гордиенко поступил во Вроцлавского политехнический университет.
  8. Таисия Постернак училась в Черновицком лицее № 1 математического и экономического профилей. Сдала ВНО по математике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 793. Поступила в КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Инженерия программного обеспечения". Будет учиться на бюджете.
  9. Яна Головацкая училась в Черновицком лицее № 1 математического и экономического профилей. Сдала ВНО по украинскому языку на 200 баллов. Общая сумма баллов – 793. Поступила в Черновицкий национальный университет Юрия Федьковича на дневную форму обучения. Специальность – "Инженерия программного обеспечения". Будет учиться на бюджете.
  10. Артем Шкиль учился в Полтавской общеобразовательной школе I-III ступеней №4. Сдал ВНО по математике – на 200 баллов. Общая сумма баллов – 793. Поступил в Харьковский национальный университет радиоэлектроники на дневную форму обучения. Специальность – "Компьютерные науки". Будет учиться на бюджете. 
  11. Анастасия Демидченко училась в Полтавской общеобразовательной школе I-III ступеней №10 им. В. Г. Короленко. Сдала ВНО по физике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 793. Поступила КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Прикладная физика и наноматериалы". Будет учиться на бюджете.
  12. Владислав Куцик учился во Львовском физико-математическом лицее-интернате при ЛНУ им. Ивана Франко. Сдал ВНО по математике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 793. Поступил в ЛНУ им. Ивана Франко на дневную форму обучения (бюджет). Специальность – "Прикладная математика". Также он поступил на заочную форму обучения во Львовский торгово-экономический университет на "Экономику" и "Учет и налогообложение". В этих вузах Куцик будет учиться на контракте.
  13. Святослав Лушней учился во Львовском физико-математическом лицее-интернате при ЛНУ им. Ивана Франко. Сдал ВНО по математике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 793. Поступил в Украинский католический университет на дневную форму обучения. Специальность – "Компьютерные науки". Будет учиться на контракте.
Автор: Катерина Гаценко