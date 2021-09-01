Из 30 самых умных участников ВНО только два человека будут учиться по учебным программам гуманитарного профиля. Другие 28 самых умных выпускников школ выбрали технические и естественные науки для обучения в вузе.
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Больше всего заявлений от абитуриентов, которые должны получить денежные премии от государства по результатам ВНО, поступило в такие вузы:
- КНУ им. Тараса Шевченко – 9;
- КПИ им. Игоря Сикорского – 4;
- Украинский католический университет – 4;
Из 30 самых умных участников ВНО только два человека будут учиться по учебным программам гуманитарного профиля. Другие 28 самых умных выпускников школ выбрали технические и естественные науки для обучения в вузе.
Больше всего заявлений от 30 умных абитуриентов поступило на такие специальности:
- "Инженерия программного обеспечения" – 8;
- "Компьютерные науки" – 6;
- "Прикладная математика" – 2;
- "Прикладная физика и наноматериалы" – 2;
- "Экономика" – 2.
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Кто поступил за границу
В этом году 100 тысяч гривен от государства получат 27 из 30 возможных выпускников учреждений среднего образования, ведь трое участников ВНО поступили в зарубежные вузы.
Ирина Наталуха будет учиться в одном из университетов Германии по специальности "Инженерная экология". Иван Гечу будет изучать "Информатику" в Варшавском университете, а Максим Гордиенко будет учиться во Вроцлавском политехническом институте.
Илья Шкирко получил суммарно по четырем предметам ВНО больше всего баллов – 798. Парень будет изучать "Инженерию программного обеспечения" в Харьковском национальном университете радиоэлектроники на заочной форме. Он также получил приглашение на учебу от вузов США, Китая и Канады. Сейчас Илья рассуждает, где именно очно он будет учиться.
Ольга Шульга будет изучать "Логопедию" в Бердянском государственном педагогическом университете на "заочке". 24 канал предположил, что девушка будет учиться очно в одном из вузов за рубежом. Однако подтвердить или опровергнуть эту информацию не смогли в Черкасском физико-математическом лицее, который Шульга закончила в этом году.
Согласно условиям, стотысячную премию присуждают участникам ВНО:
- которые суммарно по четырем учебным предметам получили не менее 790 баллов, в том числе 200 по одной дисциплине;
- которые зачислены в текущем году в учреждения высшего образования в Украине и подписали договор об обучении с вузом.
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Какие университеты и специальности выбрали 30 самых умных участников ВНО:
- Илья Шкирко учился в Харьковском физико-математическом лицее № 27. Сдал ВНО по математике и физике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 798. Поступил в Харьковский национальный университет радиоэлектроники на заочную форму обучения. Специальность – "Инженерия программного обеспечения". Учиться будет на бюджете.
- В интервью сайту 24 канала парень рассказал, что параллельно с обучением в украинском вузе будет учиться и в одном из иностранных вузов. Сейчас ему поступили предложения из университетов США, Канады и Китая.
- Матвей Притула учился во Львовском физико-математическом лицее-интернате при ЛНУ им. Ивана Франко. Сдал ВНО по математике и физике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 797. Поступил в Украинский католический университет на дневную форму обучения. Специальность – "Компьютерные науки". Будет учиться на контракте.
- Даниил Резник учился в Херсонском физико-техническом лицее. Сдал ВНО по математике и физике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 797. Поступил в КПИ им. Игоря Сикорского на дневную форму обучения. Специальность – "Прикладная математика". Будет учиться на бюджете.
- Денис Кинзерский учился в Украинском физико-математическом лицее КНУ им. Тараса Шевченко. Он сдал ВНО по математике, химии и биологии на 200 баллов. Общая сумма баллов – 796. Поступил в КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Биология". Будет учиться на бюджете.
- Ирина Суховерская училась во Львовском физико-математическом лицее-интернате при ЛНУ им. Ивана Франко. Сдала ВНО по химии и биологии на 200 баллов. Общая сумма баллов – 796. Поступила в КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Медицина". Будет учиться на бюджете.
- Сергей Елфимов учился в специализированной школе I-III ступеней № 246 г. Киева с углубленным изучением английского языка. Сдал ВНО по математике и английскому на 200 баллов. Общая сумма баллов – 796. Поступил в Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана на дневную форму обучения. Специальность – "Экономика". Будет учиться на бюджете.
- Владимир Ковалев учился в Николаевской специализированной I-III ступеней школе № 22 с углубленным изучением английского языка с 1 класса. Сдал ВНО по английскому на 200 баллов. Общая сумма баллов – 796. Поступил в КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Инженерия программного обеспечения". Будет учиться на бюджете.
- Елена Олефир училась в Одесской специализированной школе №17 I-III ступеней с углубленным изучением английского языка. Сдала ВНО по математике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 796. Поступила в КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Компьютерные науки". Будет учиться на бюджете.
- Максим Ганев учился Ришельевском научном лицее. Сдал ВНО по биологии на 200 баллов. Общая сумма баллов – 795. Поступил в Одесский национальный университета имени И. И. Мечникова на дневную форму обучения. Специальность – "Биотехнологии и биоинженерия". Будет учиться на бюджете.
- Мария Паровьяк училась во Львовском физико-математическом лицее-интернате при ЛНУ им. Ивана Франко. Сдала ВНО по английскому на 200 баллов. Общая сумма баллов – 795. Поступила в КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Физика и астрономия". Будет учиться на бюджете.
- Виктория Мыць училась в Золочевском заведении общего среднего образования I-III ступеней №2 имени Маркиана Шашкевича. Сдала ВНО по английскому на 200 баллов. Общая сумма баллов – 795. Поступила в КПИ им. Игоря Сикорского на дневную форму обучения. Специальность – "Инженерия программного обеспечения". Будет учиться на бюджете.
- Ирина Наталуха училась в Сумской гимназии №1 г. Сумы Сумской области. Сдала ВНО по математике и английскому языку на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794,5. Не подавала заявки в украинские вузы. Директор Сумской гимназии №1 Лариса Симоненко сказала в интервью 24 каналу, что Ирина поступила в один из университетов Германии на специальность "Инженерная экология".
- Алексей Чикалов учился в запорожском лицее "Логос". Сдал ВНО по физике и химии на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступил в ХНУ им. В. Н. Каразина на дневную форму обучения. Специальность – "Прикладная физика и наноматериалы". Будет учиться на бюджете.
- Иван Гечу учился в Днепропетровском областном лицее-интернате физико-математического профиля. Сдал ВНО по математике и английскому на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступал в КНУ им. Тараса Шевченко на "Компьютерные науки", однако не подал оригиналы документов в это учебное заведение.
- Иван будет изучать "Информатику" в Варшавском университете. Об этом Татьяна Петренко, куратор выпускников Днепропетровского областного лицея-интерната физико-математического профиля, рассказала в интервью 24 каналу.
- Елена Костюк училась в Волынском научном лицее-интернате. Сдала ВНО по математике и биологии на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступила в Киево-Могилянскую академию на дневную форму обучения. Специальность – "Психология". Будет учиться на бюджете.
- Владимир Кузьма учился во Львовском физико-математическом лицее-интернате при ЛНУ им. Ивана Франко. Сдал ВНО по математике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступил в Украинский католический университет на дневную форму обучения. Специальность – "Системный анализ". Будет учиться на контракте.
- Елена Шульга училась в Черкасском физико-математическом лицее. Сдала ВНО по математике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступила в Бердянский государственный педагогический университет на заочную форму обучения. Специальность – "Логопедия". Будет учиться на контракте.
- Иван Плющай, директор Черкасского физико-математического лицея, не знает, будет ли учиться Елена Шульга за границей. Глава учреждения среднего образования не смог объяснить 24 каналу, почему девушка поступила на заочную форму обучения.
- Светлана Джус училась в лицее им. Ивана Пулюя. Сдала ВНО по физике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступила в Ивано-Франковский национальный университет нефти и газа на дневную форму обучения. Специальность – "Инженерия программного обеспечения". Будет учиться на бюджете.
- София Книшоид училась в классической гимназии при ЛНУ им. Ивана Франко. Сдала ВНО по биологии на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступила в Украинский католический университет на дневную форму обучения. Специальность – "Компьютерные науки". Будет учиться на контракте.
- Кристина Блызкнюк училась во львовской академической гимназии при Национальном университете "Львовская политехника". Сдала ВНО по английскому – на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступила в Национальный университет "Львовская политехника" на дневную форму обучения. Специальность – "Компьютерные науки". Будет учиться на бюджете.
- Сергей Любченко учился в специализированной школе I-III ступеней № 155 с углубленным изучением английского языка Шевченковского района г. Киева. Сдал ВНО по химии – на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступил в КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Химия". Будет учиться на бюджете.
- Анастасия Негриенко училась в гимназии международных отношений № 323 с углубленным изучением английского языка. Сдала ВНО по математике и физике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 793. Поступила в КПИ им. Игоря Сикорского на дневную форму обучения. Специальность – "Инженерия программного обеспечения". Будет учиться на бюджете.
- Полина Берест училась в Харьковском физико-математическом лицее № 27. Сдала ВНО по географии на 200 баллов. Общая сумма баллов – 793. Поступила в Харьковский национальный университет радиоэлектроники на дневную форму обучения. Специальность – "Инженерия программного обеспечения". Будет учиться на бюджете.
- Максим Гордиенко учился в киевском лицее "Интеллект". Сдал ВНО по английскому на 200 баллов. Общая сумма баллов – 793. Поступал в КПИ им. Игоря Сикорского на "Компьютерные науки". Однако не подал оригиналы документов. Сергей Романовский, директор лицея "Интеллект", рассказал 24 каналу, что Максим Гордиенко поступил во Вроцлавского политехнический университет.
- Таисия Постернак училась в Черновицком лицее № 1 математического и экономического профилей. Сдала ВНО по математике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 793. Поступила в КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Инженерия программного обеспечения". Будет учиться на бюджете.
- Яна Головацкая училась в Черновицком лицее № 1 математического и экономического профилей. Сдала ВНО по украинскому языку на 200 баллов. Общая сумма баллов – 793. Поступила в Черновицкий национальный университет Юрия Федьковича на дневную форму обучения. Специальность – "Инженерия программного обеспечения". Будет учиться на бюджете.
- Артем Шкиль учился в Полтавской общеобразовательной школе I-III ступеней №4. Сдал ВНО по математике – на 200 баллов. Общая сумма баллов – 793. Поступил в Харьковский национальный университет радиоэлектроники на дневную форму обучения. Специальность – "Компьютерные науки". Будет учиться на бюджете.
- Анастасия Демидченко училась в Полтавской общеобразовательной школе I-III ступеней №10 им. В. Г. Короленко. Сдала ВНО по физике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 793. Поступила КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Прикладная физика и наноматериалы". Будет учиться на бюджете.
- Владислав Куцик учился во Львовском физико-математическом лицее-интернате при ЛНУ им. Ивана Франко. Сдал ВНО по математике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 793. Поступил в ЛНУ им. Ивана Франко на дневную форму обучения (бюджет). Специальность – "Прикладная математика". Также он поступил на заочную форму обучения во Львовский торгово-экономический университет на "Экономику" и "Учет и налогообложение". В этих вузах Куцик будет учиться на контракте.
- Святослав Лушней учился во Львовском физико-математическом лицее-интернате при ЛНУ им. Ивана Франко. Сдал ВНО по математике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 793. Поступил в Украинский католический университет на дневную форму обучения. Специальность – "Компьютерные науки". Будет учиться на контракте.