Из 30 самых умных участников ВНО только два человека будут учиться по учебным программам гуманитарного профиля. Другие 28 самых умных выпускников школ выбрали технические и естественные науки для обучения в вузе.

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Больше всего заявлений от абитуриентов, которые должны получить денежные премии от государства по результатам ВНО, поступило в такие вузы:

КНУ им. Тараса Шевченко – 9;

КПИ им. Игоря Сикорского – 4;

Украинский католический университет – 4;

Из 30 самых умных участников ВНО только два человека будут учиться по учебным программам гуманитарного профиля. Другие 28 самых умных выпускников школ выбрали технические и естественные науки для обучения в вузе.

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Больше всего заявлений от 30 умных абитуриентов поступило на такие специальности:

"Инженерия программного обеспечения" – 8;

"Компьютерные науки" – 6;

"Прикладная математика" – 2;

"Прикладная физика и наноматериалы" – 2;

"Экономика" – 2.

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Кто поступил за границу

В этом году 100 тысяч гривен от государства получат 27 из 30 возможных выпускников учреждений среднего образования, ведь трое участников ВНО поступили в зарубежные вузы.

Ирина Наталуха будет учиться в одном из университетов Германии по специальности "Инженерная экология". Иван Гечу будет изучать "Информатику" в Варшавском университете, а Максим Гордиенко будет учиться во Вроцлавском политехническом институте.

Илья Шкирко получил суммарно по четырем предметам ВНО больше всего баллов – 798. Парень будет изучать "Инженерию программного обеспечения" в Харьковском национальном университете радиоэлектроники на заочной форме. Он также получил приглашение на учебу от вузов США, Китая и Канады. Сейчас Илья рассуждает, где именно очно он будет учиться.

Ольга Шульга будет изучать "Логопедию" в Бердянском государственном педагогическом университете на "заочке". 24 канал предположил, что девушка будет учиться очно в одном из вузов за рубежом. Однако подтвердить или опровергнуть эту информацию не смогли в Черкасском физико-математическом лицее, который Шульга закончила в этом году.

Согласно условиям, стотысячную премию присуждают участникам ВНО:

которые суммарно по четырем учебным предметам получили не менее 790 баллов, в том числе 200 по одной дисциплине;

которые зачислены в текущем году в учреждения высшего образования в Украине и подписали договор об обучении с вузом.

Если в перечень попало менее тридцати лиц или их тридцать, то премию присуждают всем из них. В случае, если в перечень претендентов попало больше тридцати человек, премия присуждается только тем, чей результат является большим по меньшей мере на 1 балл.

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Какие университеты и специальности выбрали 30 самых умных участников ВНО:

Илья Шкирко учился в Харьковском физико-математическом лицее № 27. Сдал ВНО по математике и физике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 798. Поступил в Харьковский национальный университет радиоэлектроники на заочную форму обучения. Специальность – "Инженерия программного обеспечения". Учиться будет на бюджете.

В интервью сайту 24 канала парень рассказал, что параллельно с обучением в украинском вузе будет учиться и в одном из иностранных вузов. Сейчас ему поступили предложения из университетов США, Канады и Китая.

Матвей Притула учился во Львовском физико-математическом лицее-интернате при ЛНУ им. Ивана Франко. Сдал ВНО по математике и физике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 797. Поступил в Украинский католический университет на дневную форму обучения. Специальность – "Компьютерные науки". Будет учиться на контракте. Даниил Резник учился в Херсонском физико-техническом лицее. Сдал ВНО по математике и физике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 797. Поступил в КПИ им. Игоря Сикорского на дневную форму обучения. Специальность – "Прикладная математика". Будет учиться на бюджете. Денис Кинзерский учился в Украинском физико-математическом лицее КНУ им. Тараса Шевченко. Он сдал ВНО по математике, химии и биологии на 200 баллов. Общая сумма баллов – 796. Поступил в КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Биология". Будет учиться на бюджете. Ирина Суховерская училась во Львовском физико-математическом лицее-интернате при ЛНУ им. Ивана Франко. Сдала ВНО по химии и биологии на 200 баллов. Общая сумма баллов – 796. Поступила в КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Медицина". Будет учиться на бюджете. Сергей Елфимов учился в специализированной школе I-III ступеней № 246 г. Киева с углубленным изучением английского языка. Сдал ВНО по математике и английскому на 200 баллов. Общая сумма баллов – 796. Поступил в Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана на дневную форму обучения. Специальность – "Экономика". Будет учиться на бюджете. Владимир Ковалев учился в Николаевской специализированной I-III ступеней школе № 22 с углубленным изучением английского языка с 1 класса. Сдал ВНО по английскому на 200 баллов. Общая сумма баллов – 796. Поступил в КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Инженерия программного обеспечения". Будет учиться на бюджете. Елена Олефир училась в Одесской специализированной школе №17 I-III ступеней с углубленным изучением английского языка. Сдала ВНО по математике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 796. Поступила в КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Компьютерные науки". Будет учиться на бюджете. Максим Ганев учился Ришельевском научном лицее. Сдал ВНО по биологии на 200 баллов. Общая сумма баллов – 795. Поступил в Одесский национальный университета имени И. И. Мечникова на дневную форму обучения. Специальность – "Биотехнологии и биоинженерия". Будет учиться на бюджете. Мария Паровьяк училась во Львовском физико-математическом лицее-интернате при ЛНУ им. Ивана Франко. Сдала ВНО по английскому на 200 баллов. Общая сумма баллов – 795. Поступила в КНУ им. Тараса Шевченко на дневную форму обучения. Специальность – "Физика и астрономия". Будет учиться на бюджете. Виктория Мыць училась в Золочевском заведении общего среднего образования I-III ступеней №2 имени Маркиана Шашкевича. Сдала ВНО по английскому на 200 баллов. Общая сумма баллов – 795. Поступила в КПИ им. Игоря Сикорского на дневную форму обучения. Специальность – "Инженерия программного обеспечения". Будет учиться на бюджете. Ирина Наталуха училась в Сумской гимназии №1 г. Сумы Сумской области. Сдала ВНО по математике и английскому языку на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794,5. Не подавала заявки в украинские вузы. Директор Сумской гимназии №1 Лариса Симоненко сказала в интервью 24 каналу, что Ирина поступила в один из университетов Германии на специальность "Инженерная экология". Алексей Чикалов учился в запорожском лицее "Логос". Сдал ВНО по физике и химии на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступил в ХНУ им. В. Н. Каразина на дневную форму обучения. Специальность – "Прикладная физика и наноматериалы". Будет учиться на бюджете. Иван Гечу учился в Днепропетровском областном лицее-интернате физико-математического профиля. Сдал ВНО по математике и английскому на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступал в КНУ им. Тараса Шевченко на "Компьютерные науки", однако не подал оригиналы документов в это учебное заведение.

Иван будет изучать "Информатику" в Варшавском университете. Об этом Татьяна Петренко, куратор выпускников Днепропетровского областного лицея-интерната физико-математического профиля, рассказала в интервью 24 каналу.

Елена Костюк училась в Волынском научном лицее-интернате. Сдала ВНО по математике и биологии на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступила в Киево-Могилянскую академию на дневную форму обучения. Специальность – "Психология". Будет учиться на бюджете. Владимир Кузьма учился во Львовском физико-математическом лицее-интернате при ЛНУ им. Ивана Франко. Сдал ВНО по математике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступил в Украинский католический университет на дневную форму обучения. Специальность – "Системный анализ". Будет учиться на контракте. Елена Шульга училась в Черкасском физико-математическом лицее. Сдала ВНО по математике на 200 баллов. Общая сумма баллов – 794. Поступила в Бердянский государственный педагогический университет на заочную форму обучения. Специальность – "Логопедия". Будет учиться на контракте.

Иван Плющай, директор Черкасского физико-математического лицея, не знает, будет ли учиться Елена Шульга за границей. Глава учреждения среднего образования не смог объяснить 24 каналу, почему девушка поступила на заочную форму обучения.