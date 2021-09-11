47-летний учитель работал в школе на севере Италии. Его имя неизвестно. Но, как рассказали в полиции, педагог получил 459 дней отпуска по болезни и взял 310 дней отпуска по уходу за ребенком.

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Учитель постоянно приносил медицинские справки, которые выдавал его семейный врач, но разочарованные коллеги не выдержали и не позвонили в полицию. Оказалось, что во время отпуска педагог работал еще в одном государственном учреждении.

Полиция отследила платежи за проезд по дорогам и бронирование отелей, и установила, что учитель на самом деле редко бывал дома. Вместо этого он путешествовал по Италии по контрактам с консультационными услугами, которые принесли ему 97 тысяч евро за весь период.

По его трудовым контрактам стало понятно, что он получал сразу две государственные зарплаты.

Судьи заявили, что они могут наложить арест в размере 97 тысяч и 13 тысяч евро на денежную помощь в случае болезни и уходу за ребенком, которую накопил учитель.

Его адвокат пытался передать дело в суд на Сицилии, так как считал, что его клиент получит более справедливое отношение там, но ему это не удалось.

К слову, в Курской области восьмиклассник заявил, что директор школы порвал ему ухо, вырвав сережку. Кроме того, педагог обозвал его геем. Что известно о конфликте – читайте в статье.