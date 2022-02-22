Полтора часа ударов: все, что известно о жестоком избиении школьниц в Запорожье

В ноябре в Запорожье жестоко избили трех школьниц. Четверо девушек-подростков наносили им удары ногами и руками почти полтора часа – и все якобы из-за ревности. Что известно об избиении школьниц – читайте все детали в статье.

За дракой наблюдали другие подростки, но никто не вмешался. 24 канал сообщал, что пострадавшие девушки получили такие травмы, как перелом носа и перелом копчика.

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Что известно об избиении

Трех школьниц избили 22 ноября 2021 года вечером на спортплощадке школы №12 в Шевченковском районе Запорожья. Огласку инцидент получил после того, как видео избиения опубликовали в местном телеграм-канале "Это Запорожье".

На видео одна из нападавших "обосновывает" расправу тем, что девушки якобы "целовались с Илюшей". На самом деле избиение длилось почти полтора часа. В школу девушек заманили обещанием отдать телефон, который ранее похитила одна из агрессорок.

Опубликованная запись длится более 10 минут, и почти все это время с небольшими перерывами школьниц били – ногами и кулаками. Они кричали "извините!", просили отпустить, плакали, но это не остановило издевательств.

Избиение школьниц в Запорожье / видео с телеграм-канала "Это Запорожье"

Главная нападавшая требовала со своих жертв по 2 тысячи себе на карточку как откупные и пугала связями в полиции. Позже она начала говорить уже о 5 тысячах. Она также угрожала раздеть избитых школьниц и отправить их домой голыми.

Никто из свидетелей не вмешался в драку

Записывал все на телефон какой-то подросток. Как видно на видео, за избиением наблюдали немало детей. Кое-кто смеялся и подстрекал нападавших. Девушкам, которым постоянно наносили удары, никто не помог.

В сообщении к видео в телеграм-канале отмечалось, что потерпевшие запуганы, а нападавшие пытаются замять дело через правоохранителей.

Однако уже 7 декабря, пресс-служба Нацполиции Запорожской области выпустила релиз относительно инцидента. Правоохранители сообщили, что 22 ноября родители трех школьниц обратились в полицию из-за избиения их детей. И что уже установили на видео – то самое избиение.

Что известно о пострадавших и их состоянии

Пострадавшие девушки – 2007, 2008 и 2005 годов рождения. Сейчас это все, что о них известно. Из соцсетей стало известно, что школьницы получили серьезные травмы:

проблемы с почками,

перелом носа,

еще одна девушка долгое время не видела одним глазом.

Однако согласно официальным выводам судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения двух пострадавших квалифицируются как легкие.

Одной из пострадавших во время нападения сломали нос. 13 декабря 2021 года школьнице сделали операцию. Ее ждала еще одна – врачи должны были выровнять носовую перегородку. Также сообщалось, что после избиения у девочки проблемы с почками.

Как сообщила прокурор Виктория Побийвовк, у одной из пострадавших школьниц сломанный копчик. О какой именно из трех девочек идет речь, обвинительница не уточнила.

Что известно о нападавших

Изначально сообщалось, что в избиении участвовали четыре девушки – так же школьницы, все в возрасте 15-16 лет.

Но впоследствии выяснилось, что одна – уже студентка 2-го курса Запорожского машиностроительного высшего профессионального училища. На видео именно эта девушка выглядит самой жестокой и самой главной агрессоршей.

В училище ТСН рассказали, что девушка крайне проблемная. Занятия часто прогуливает, но родители попросили педагогов им не звонить, потому что сами не имеют влияния на дочь.

Кроме того, изначально по делу пять фигурантов. О пятом долгое время не было ничего известно. Была версия, что это парень, который снимал все на видео. Однако в прокуратуре отметили, что все пятеро – девушки, и все они указаны в обвинительных актах.

Что грозит нападавшим

Сначала инцидент квалифицировали по статье №125 Уголовного кодекса (умышленное легкое телесное повреждение). Но после того, как появилось видео, уголовное производство переквалифицировали на хулиганство, а также открыли еще одно дело.

16-летнюю студентку училища отправили в СИЗО на два месяца (60 суток). Затем срок содержания под стражей продлили до 7 марта. Остальные четыре девушки находятся под домашним арестом.

21 февраля пресс-служба Запорожской прокуратуры сообщила, что правоохранители завершили следствие по делу, прокуроры составили и передали в суд обвинительные акты.

По статьям, которые указаны в обвинительных актах, агресоркам грозит:

хулиганство – ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 4 лет;

вымогательство – наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет;

тайное похищение чужого имущества (кража) – наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественными работами на срок от 80 до 240 часов, исправительными работами на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев;

грабеж, соединенный с насилием – наказывается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет;

разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц – наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Адвокат буллерки после первого решения суда о мере пресечения подавала апелляцию. Защитница просила заменить содержание в СИЗО на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Сама девушка заверила суд, что раскаивается и хочет попросить прощения у избитых девушек. Но суд оставил решение в силе, поэтому девушка должна ждать суда за решеткой.

К слову, на территории одной из луцких школ жестоко подрались два ученика. Причину драки пока не установили, однако правоохранители расследуют дело. Детали – по ссылке.