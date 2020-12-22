Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" 22 декабря отмечает 90 лет со дня своего основания.

Поздравить университет с юбилеем прибыли полтавский губернатор Олег Синегубов, а также министр образования и науки Сергей Шкарлет. Последний от имени Премьер-министра Украины, Кабинета Министров Украины, Министерства образования и науки Украины и от себя лично поздравил педагогический коллектив и студентов с праздником, сообщает пресс-служба МОН.

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В 2019 году университет получил статус Национального и свое нынешнее название – Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка". Таким образом, вуз трансформировался в классический многоотраслевой университет.

История вуза берет начало в 1930 году, когда в соответствии с постановлением о создании новых высших учебных заведений, Наркомат земледелия УССР издал приказ о создании Полтавского института сельскохозяйственного строительства.

В настоящее время "Полтавская политехника" считается одним из топовых украинских вузов, в его составе 8 структурных подразделений; 9 учебных корпусов; более 120 учебных и научно-исследовательских лабораторий и компьютерных классов.

Образовательно-научный процесс обеспечивают 400 научно-педагогических работника, среди них более 50 докторов наук, профессоров, 300 кандидатов наук, доцентов. В составе научно-педагогического коллектива университета 10 лауреатов Государственной премии Украины в области науки и техники, 21 лауреат Премии Президента Украины для молодых ученых.

90 лет "Полтавской политехнике" / Фото NUPP.EDU.UA

На базе университета действует Полтавский филиал Северо-Восточного научного центра НАН и МОН Украины.

В университете активно развивается научная деятельность молодых ученых и студентов, проводятся студенческие научные конференции, летние школы, растет число победителей научных конкурсов и олимпиад.

Вуз имеет программы двойного диплома с Великобританией, Канадой, Соединенными Штатами Америки, Польшей, Францией, Германией и другими странами мира. В Полтаве также реализуются международные проекты Британского Совета, Корпуса Мира США, Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.