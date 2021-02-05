Молодая воспитательница Марина Кундиль внезапно умерла прямо во время работы в саду на Полтавщине. Ей было всего 19 лет, пока причина смерти неизвестна.

Источник: Kolo.News

Трагедия произошла 3 февраля в селе Новая Михайловка Решетиловского района. Девушка раньше не жаловалась на здоровье, поэтому будут проводить вскрытие тела умершей, чтобы узнать причину смерти.

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Как умерла девушка? Марина Кундиль сидела с помощницей воспитателя в спальне на стульчике возле мальчика, у которого она – няня.

Она сказала "Мне что-то плохо", и сразу потеряла сознание. "Детки уже спали, а мы, работники, начали оказывать помощь, вызвали родителей Марины, местного фельдшера и медиков из соседнего села", – рассказала коллега Марина Хорольская.



Марина Кундель / Фото с фейсбука умершей девушки

Работники сада сразу начали спасать девушку. Они с самого начала пытались привести в чувство воспитательницу, но ни уколы, ни массаж сердца, ни искусственное дыхание не помогало.

Девушка внезапно умерла, и все реанимационные мероприятия были бездейственные – их продолжали, но...,

– рассказывает сельский староста Валентина Пазущан.

Пока неизвестно, были ли у молодой воспитательницы какие-то болезни, которые могли привести к смерти. Предварительный диагноз – биологическая смерть до прибытия скорой.

Марина Кундиль работала воспитательницей в садике с 18 лет. В соцсети знакомые и односельчане девушки выражают соболезнования по поводу смерти Марины.

"С болью в сердце, глубокой скорбью, классный руководитель, родители, одноклассники выпуска 2018 года Песчанской ООШ I-III ст. Выражают искренние соболезнования родителям и родным по поводу внезапной смерти дочери Кундиль Марины Руслановны. В нашей памяти она останется дружелюбной, нежной, жизнерадостной девочкой", – написала Татьяна Андрийко.