На Полтавщине осудили работницу школы, которая украла собранные родителями 20 тысяч гривен

В Полтавской области перед судом предстала бывшая завхоз Поповского учебно-воспитательного комплекса. Женщина присвоила более 20 тысяч гривен, которые собрали родители.

Работницу школы обвинили в мошенничестве. Стало известно, что она с конца мая по июнь 2021 года присвоила более 20 тысяч гривен, которые собирали родители учеников.

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Деньги женщина должна была перечислить на депозитный счет учебного заведения, чтобы администрация оплатила питание и оздоровление детей. Но вместо этого работница школы забрала себе деньги.

Кроме того, 9 июня обвиняемая присвоила еще около 2 тысяч гривен, которые сдали родители воспитанников дошкольной группы "Солнышко" Поповского УВК – на питание.

В школе женщина уже не работает, в тексте приговора указано – безработная. А еще что она имеет на содержании двоих малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка.

Какое решение принял суд

На суде женщина полностью признала свою вину и искренне раскаялась. Она объяснила, что деньги взяла на лечение ребенка и на собственные нужды.

Суд учел смягчающие обстоятельства:

искреннее раскаяние;

активное содействие раскрытию уголовных правонарушений;

совершение уголовных правонарушений в состоянии беременности.

Работницу школы приговорили к двум годам тюрьмы, но сразу же освободили от отбывания наказания – заменив его на испытательный срок. Такой приговор вынес Карловский районный суд.

Кстати, на днях полиция задержала руководителя одного из львовских ПТУ. Он обещал подчиненным не увольнять их и за это требовал взятки. Чтобы остаться на должности, работникам профтехучилища нужно было заплатить руководителю 500 долларов. Подробности – читайте по ссылке.