Ученикам после закрытия школы предложили учиться в соседнем городе и пообещали школьный автобус. Он даже 1 сентября приехал за детьми, но родители транспорт развернули и заявили, что до последнего будут защищать свою школу.

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Почему заведение хотят закрыть

Еще в середине лета в общине выносили вопрос о закрытии заведения. Однако родители вышли ее защищать. И все же протесты не помогли – им пришел приказ, что школы нет.

По словам директора школы, официально – это не школа, а филиал опорного учреждения. Дети там учатся до 9 класса. Но в этом году нет вообще первого класса.

Всего в школе – 31 ребенок. Поэтому им предлагают сменить школу и учиться в опорном заведении в городе Глобино. Возить туда обещают школьным автобусом.

Родители хотят, чтобы их дети учились в сельской школе

Родители выступают против и дальше водят детей в свою школу. Хотя в обществе выбор родителей не одобряют. Якобы содержать школу в селе дорого и качество преподавания под вопросом.

Руководство общины говорит, что детям Шепелевки на выбор предлагали три школы. И если со 2 сентября родители туда не пустят детей, то будут обращаться в полицию.

Однако родители и сегодня привели детей в школу, которая на бумаге закрыта. А, чтобы она официально открылась, то пишут видеообращение к депутатам.

К слову, Глава МОН Сергей Шкарлет заявил, что обучение в школах пока будет продолжаться в очном формате. Но, по словам министра образования, осенью возрастает количество заболеваний, поэтому некоторые школы могут перейти на дистанционное обучение.