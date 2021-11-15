Что произошло в школе

Киевский райсуд Полтавы расследовал инцидент, который произошел 18 октября в школе Полтавы. Там трое 10-летних мальчиков, которые учатся в одном классе, в коридоре остановили первоклассницу.

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Ребята взяли девочку за руку и держали, пока наносили удары. Потом один из них еще и залез рукой под белье первоклассницы.

Правоохранители открыли производство против родителей троих нападавших по статье №184 ("уклонение родителей от выполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей").

Какое решение принял суд

Все три дела рассматривали в Киевском райсуде Полтавы, но отдельно. Мать одного из нападавших судья признала виновной. Она должна оплатить 850 гривен штрафа и 454 гривны судебного сбора.

Сама женщина отрицала свою вину. На заседании суда она заявила, что ее сын не мог такое совершить. И добавила, что пострадавшая первоклассница якобы не имеет претензий.

Что касается двоих других нападавших, то в обоих случаях судьи не нашли в материалах дела доказательств причастности родителей к тому, что сделали их дети. Поэтому производство по делам закрыли из-за отсутствия состава админнарушения.

К слову, суд на Ровненщине оштрафовал отца ученицы Боремельской школы за систематическую травлю шестиклассницы. Старшая девочка систематически оказывала физическое и психологическое давление на 11-летнюю ученицу. Детали конфликта – читайте в статье.