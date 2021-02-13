В Полтаве школьники будут учиться в дистанционном режиме. Дома ученикам придется посидеть с 15 до 19 февраля. Такие рекомендации местные власти получили от Министерства образования.

Решение касается не только школьных, но и внешкольных учебных заведений.

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Однако сады будут работать, как обычно. Их решили не закрывать. На такой шаг власти заставили пойти капризы погоды в регионе.

В Полтавской области прогнозируют похолодание

В Полтаве и области прогнозируют низкие температуры воздуха. Как информирует Укргидрометцентр, 15 и 16 февраля днем ​​будет -7... -9. А вот 17 и 18 февраля столбики опустятся ниже отметки -10.

Несколько городов уже прекращали обучение из-за непогоды

Отметим, что из-за непогоды обучение временно прекращали 11 и 12 февраля в нескольких городах Украины, в частности, Киеве и Ровно. Во Львове формат голосованием выбирали родители. Кто не имел с кем оставить детей – мог привести их в школу.

Актуально Киевские школы и детские сады снова начнут работать с понедельника, – Бондаренко

Обратите внимание! В Украине бушует снежный циклон. Из-за непогоды в 4 областях ограничили движение на автодорогах. Также за плохих погодных условий задерживается движение поездов.