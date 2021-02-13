Полтавские школьники будут учиться онлайн из-за непогоды: как долго
В Полтаве школьники будут учиться в дистанционном режиме. Дома ученикам придется посидеть с 15 до 19 февраля. Такие рекомендации местные власти получили от Министерства образования.
Источник:"Общественное"
Решение касается не только школьных, но и внешкольных учебных заведений.
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Однако сады будут работать, как обычно. Их решили не закрывать. На такой шаг власти заставили пойти капризы погоды в регионе.
В Полтавской области прогнозируют похолодание
В Полтаве и области прогнозируют низкие температуры воздуха. Как информирует Укргидрометцентр, 15 и 16 февраля днем будет -7... -9. А вот 17 и 18 февраля столбики опустятся ниже отметки -10.
Несколько городов уже прекращали обучение из-за непогоды
Отметим, что из-за непогоды обучение временно прекращали 11 и 12 февраля в нескольких городах Украины, в частности, Киеве и Ровно. Во Львове формат голосованием выбирали родители. Кто не имел с кем оставить детей – мог привести их в школу.
Актуально Киевские школы и детские сады снова начнут работать с понедельника, – Бондаренко
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