В Полтаве мальчик вернулся из садика с разрезанным языком: ему наложили пять швов

В Полтаве 2-летний воспитанник детского сада №34 "Журавлик" вернулся домой с разрезанным языком. Мальчику в больнице наложили пять швов.

Мама ребенка возмущена, ведь в садике ей ничего не сказали. В то же время, воспитатели заявляют, что мальчик травмировался уже дома.

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Подробности инцидента

Об инциденте сообщила мама мальчика Елена Маилова. По ее словам, в пятницу, 10 декабря, она забрала ребенка домой. Малыш был немного вялый.

И когда женщина стала раздевать сына, то заметила разрезанный язык.

Ребенок высунул язычок, и сказал: "мама, поцелуй, мне больно". Я просто испугалась, когда увидела этот язык, потому что это страшно было. Я запаниковала, не знала, что делать,

– признается женщина.

Малыша отвезли в больницу, где наложили пять швов. Мальчик пробыл в стационаре трое суток. Врачи заверили, что травма языка не повлияет на его дикцию в будущем.

Что говорят в садике

Мама сразу позвонила воспитательнице и спросила, почему ей никто не сказал, что у ее ребенка разрезанный язык. В садике ее обвинили, мол, ребенок травмировался дома.

Заведующая детским садиком №34 Елена Резник уверяет, что в заведении с сыном женщины все было хорошо.

Это произошло в пятницу, как ребенок уже был дома, то есть из садика он ушел через 5 минут в 17:00. Внешне здоров, ребеночек не плакал, в садике питался,

– заверила Елена Резник.

Она также подчеркнула, что "воспитатель не может насильно заглядывать в рот". Но если ребенок плачет, он возбужден, нервничает, они сразу звонят родителям и ведут воспитанника к медикам.

Так выглядит садик №34 "Журавлик" / Фото с сайта садика

Что говорят юристы и полиция

Юрист Богдан Яненко отметил, что если мама считает, что педработники ненадлежащим образом выполнили свои обязанности, то вправе обратиться в полицию. Это Елена Маилова и сделала.

По словам спикера полиции Полтавской области Романа Гришина, к ним обратилась женщина с заявлением о том, что ее ребенок травмировал язык в садике. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

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Мамы других детей, которые ходят в сад "Журавлика", об инциденте слышали, но подробностей не знают. Однако ничего плохого ни о садике, ни о маме Артема сказать не могут.

"Я читала в Интернете, но ничего не знаю. Маму я знаю, отзывы о ней очень хорошие. Я не думаю, что она могла соврать", – сказала полтавчанка Юлия Соловьева.

Другая мама Елена говорит, что о ситуации прочла в соцсетях. В общем, она садиком удовлетворена, претензий не имеет.

Смотрите видео об инциденте в саду Полтавы:

К слову, недавно в сети появилась информация об инциденте в Полтавской области, где воспитатели издевались над 4-летней Николь в садике. Они якобы во время тихого часа ей скотчем замотали руки и ноги, а также заклеили рот, чтобы она не плакала. Теперь это дело расследует полиция. Подробности – в статье.