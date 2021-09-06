В Полтаве девушка возле школы стреляла из арбалета и ранила двух учителей

В Полтаве 19-летняя девушка на территории школы №11 устроила стрельбу из арбалета. Двое учителей получили ранения.

Информация об инциденте поступила в полицию около 10 утра. Полицейские уже установили личность злоумышленницы.

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Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения. По предварительной версии, на территорию школы № 11 зашла неизвестная девушка, которая из арбалета ранила двух учителей.

Сейчас ее допрашивают правоохранители. Обстоятельства и мотивы противоправной деятельности злоумышленницы выясняются.



Стрелы и арбалет, которые девушка принесла в школу

По факту ранения учителей полиция открыла уголовное производство по статье № 115 ("Покушение на умышленное убийство").

К слову, в Сумах в школу вызвали взрывотехников. Директор заподозрил опасность в экспонатах тамошнего музея. Оказалось, что один снаряд был боевым и мог взорваться в любой момент. Площадь поражения такого снаряда 25 метров.