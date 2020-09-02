1 сентября во многих странах наконец открыли школы и дети пошли на праздничные линейки. Интересно, что в польском городе Щецин в школе №47 на первом звонке прозвучал Гимн Украины. Это видео уже успело заполонить пользователей соцсетей.

Соответствующее видео выложили на странице Kanal FamilyMinka в фейсбуке.

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Как объясняют местные, гимн Украины включили на линейке в поддержку украинцев, которые работают в Польше.

Пользователи Фейсбука делятся увлекательными комментариями: "Спасибо, что организаторы сделали это для нас, наших детей", "уважение", "спасибо", "Браво" и тому подобное.

Однако, один из пользователей отметил, что в этой школе Гимн Украины играет уже 12 лет подряд. А все потому что в школе есть программа по обучению украинского языка для детей украинского национального меньшинства.

Смотрите видео: в польской школе на линейке звучал гимн Украины

Как прошло первое сентября в украинских школах – читайте по ссылке.