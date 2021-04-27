Польский МИД ожидает от украинских коллег предложений по обеспечению прав на обучение на родном языке для украинских детей, обучающихся за рубежом.

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За какие деньги учатся украинские дети в польских школах

Известно, что сейчас в Польше работают четыре школы с украинским языком преподавания. Но гораздо больше школ, которые частично преподают на украинском или отдельные предметы, или для отдельных классов.

Ранее, это образование финансировалось из госбюджета Польши в рамках гарантирования прав нацменьшинств, проживающих на территории страны. Но из-за того, что в Польшу мигрировало много украинцев за последние годы, там хотят изменить финансирование.

Ведь, увеличение количества украинских учеников в Польше поставило вопрос об увеличении объемов финансирования для школ. И позиция официальной Варшавы здесь оказалась категорически отрицательной.

Польша уважает права национальных меньшинств, и это требование мы тщательно выполняем. Но в данном случае речь идет не о нацменьшинствах – люди, которые приехали к нам работать, считаются мигрантами, и они таких прав не имеют,

– рассказал польский дипломат.

Это не значит, что дети украинских рабочих в Польше не смогут получить образование. Потому что эта страна продолжает разрабатывать многочисленные программы для успешной адаптации школьников в польских школах.

Польша ждет предложений Украины с финансированием школ

Поскольку, многие родители хотят отдавать детей в украинские школы, то на это нужно больше финансирования. И в польском правительстве ожидают от Украины предложений по созданию новых школ, финансирование которых возьмет на себя Киев.

"В конце концов, это справедливо – мы же финансируем образование для польского меньшинства в Украине, хотя могли бы этого не делать", – добавил дипломат.

Зато в МИД Украины пока неофициально рассказывают, что знают об этой проблеме, однако не рассчитывают, что Киев согласится на предложения Варшавы.

Сейчас существует неформальная договоренность, что те дети, которые уже учатся в этих школах, смогут продолжить обучение. Что касается дополнительных мест, то здесь позиция польского правительства категорична,

– говорит украинский дипломат.

По его словам, сейчас единственное, чем Украина может помочь, является подготовка учебных программ и адаптация их к требованиям польского образования. "Во всем остальном это становится уже задачей для самих родителей", – добавил он.

Дипломат сказал, что в Польше уже работают частные школы, где обучение идет на русском.