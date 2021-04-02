Тема полового воспитания в школах порой вызывает дискуссии среди родителей. Они считают, что дети должны получить такие знания именно в школе. В МОН добавляют, что некоторые темы полового воспитания уже есть в содержании начального и общего среднего образования.

Исследования показывают, что 60% родителей и педагогов поддерживают идею введения полового воспитания в образование. Но лишь 40% педагогов говорят, что имеют достаточно знаний, чтобы проводить такие занятия или беседы.

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В Министерстве образования и науки убеждают, что элементы полового воспитания уже внесены в содержание начального и общего среднего образования.

В каких классах и на каких предметах рассматривают половое воспитание

1 – 4 классы

Элементы полового воспитания присутствуют даже в начальной школе. В частности, после окончания 2 класса дети должны уметь противодействовать проявлениям давления, неуважения и унижения в отношении себя.

Также ученики должны понимать свои границы и отстаивать неприкосновенность, в частности отстраняться от неприемлемых прикосновений со стороны других людей и сообщать об этом взрослым. Такие навыки помогут избежать сексуальных домогательств и насилия в будущем.

Уже после 4 класса дети должны знать, как зарождается жизнь человека, как происходит его развитие и взросление.

Так, они должны понимать и оценивать изменения в своем теле и внешнем виде. Ученики после начальной школы должны уметь сравнивать различные виды отношений между людьми (родственные связи, дружеские, деловые, супружеская жизнь), общаться с детьми другого пола, демонстрируя уважение.

5 – 11 классы

По данным МОН, элементы полового воспитания в общем среднем образовании внесены в содержание обязательных учебных предметов:

"Основы здоровья",

"Биология",

факультатив "Я – мое здоровье – моя жизнь",

факультатив "Защити себя от ВИЧ\СПИДа",

факультатив "Взрослей на здоровье" и тому подобное.

Кроме того, отдельные вопросы полового воспитания затрагиваются и в рамках изучения других предметов. Например, на уроках литературы, истории, правоведения.

Так, на уроках по основам здоровья в 6 – 7 классах рассказывают о развитии подростков, признаках, сроках и темпах полового созревания. Также объясняют, о культуре проявления чувств и то, как распознавать манипуляции и противодействовать давлению.

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В 8 классе поднимают вопросы полового созревания, причин и последствий ранних половых отношений, подростковой беременности, а также говорят о заболеваниях, передающихся половым путем.

Еще в 8 классе рассматривают вопросы пола и половых ролей, гендерных ролей и стереотипов и отношений между полами. Кроме того, дети в этом возрасте должны знать, какие предложения могут быть опасны и как противостоять сексуальному насилию.

Девятиклассники должны рассматривать в школе темы семейных ценностей и готовности к семейной жизни. Также они должны знать об опасности ранних половых отношений, о заболеваниях, передающихся половым путем.

Элементы полового воспитания внесены в содержание новой программы по биологии для 10 класса. На уроках педагог с учениками рассматривает вопросы сути и биологического значения оплодотворения.

В то же время подростки должны знать причины нарушения процессов оплодотворения у человека, современные возможности репродуктивной медицины. Также у них должно формироваться ответственное отношение к планированию семьи.

К слову, в 2019 году в некоторых украинских школах ввели факультативный урок "Основы семьи" для учеников 10 – 11 классов. Однако, некоторые родители были недовольны из-за сексистских, дискриминационных и антинаучных утверждений. Вот некоторые цитаты из текста: