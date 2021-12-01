Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что в Украине проанализировали ситуацию с реализацией внедрения НУШ с целью понимания настроений общества. В частности, опросили учеников, их родителей, учителей и директоров школ.

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Шкарлет считает, что без поддержки родителей, местных общин и в целом общества результативность инноваций НУШ будет оставаться невысокой.

А как мы можем рассчитывать на поддержку людей, которые совсем не понимают, что делается и для чего?,

– подчеркнул Сергей Шкарлет.

По его словам, проблематика реформы глазами родителей выглядит примерно так:

не понимают отмены привычного бального оценивания;

не поддерживают уменьшение или отсутствие домашних заданий (около половины опрошенных);

имеют пожелания по улучшению содержания учебников НУШ.

Поэтому министр отметил необходимость усиления коммуникации с целью более глубокого информирования родителей об особенностях и целях НУШ.

Кроме того, глава МОН уверяет, что сейчас необходимо перестраивать систему подготовки учителей.

"Сегодня сохраняется потребность в разработке программ повышения квалификации учителей НУШ, необходимость коренной перестройки системы подготовки учителей, в частности – педагогической интернатуры, возможности стажировки в учреждениях других стран", – говорит Шкарлет.

По его словам, только 7 институтов последипломного педагогического образования проводят повышение квалификации по программе "Новая украинская школа". Хотя всего в Украине 25 ИППО.

К слову, бывшая министр образования Лилия Гриневич говорит, что Украине нужно думать о переходе на трехлетнюю старшую профильную школу – по примеру европейских стран. Ведь такой формат обучения позволяет получить прикладную профессию или сознательно выбрать направление высшего образования. Детали – читайте в статье.