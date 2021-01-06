В начале этого учебного года в инклюзивных классах начали учиться больше 25 тысяч школьников. В общем, почти половина всех украинских школ учит детей с особыми образовательными потребностями.

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, почти каждая вторая школа в Украине учит детей с особыми образовательными потребностями, сообщает пресс-служба Минобразования.

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Он добавил, что в школах уже создано 18 687 инклюзивных классов.

В этом учебном году почти 43% всех школ организовали инклюзивное обучение. То есть почти каждая вторая школа в Украине учит детей с особыми образовательными потребностями. Конечно, этот показатель должен достигать 100%, и мы движемся в этом направлении,

– отметил Шкарлет.

Министр также отмечает, что инклюзивное образование должно обеспечивать право детей на реализацию равных возможностей.

Шкарлет объяснил, что в Украине работает сеть инклюзивно-ресурсных центров для оказания помощи в обучении детям с ООП и проведения комплексной психолого-педагогической оценки развития ребенка.

Ранее в МОН уверяли, что в 2021 году в инклюзивные классы придут 17 200 подготовленных ассистентов учителя. Это педагогические работники, которых зачислят в штат школы. Во время дистанционного и смешанного обучения они могут посещать детей с ООП дома.

Кроме того, школьники с нарушением зрения смогут сдать внешнее независимое оценивание с использованием задач, которые будут напечатаны шрифтом Брайля. Тестирование проведут во время дополнительной сессии.